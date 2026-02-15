RETRO RÁDIÓ

Ezt a szakmát tanulta eredetileg Till Attila, így lett belőle tévés

A műsorvezetőként és rendezőként is ismert Tillával ezúttal nem a könnyebbnek tűnő műfajról, a tévézésről, hanem a filmkészítésről beszélgettünk egy új produkció premier előtti vetítésén.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15. 18:00
magyar film Tilla filmpremier

Tilla hosszú ideje az egészséges életmódra helyezi a hangsúlyt. Korábban alkoholproblémákkal küzdött, amit mára teljesen maga mögött hagyott. Talán ez lehet a magyarázat arra, hogy a sport, különösen a futás mennyire fontos részévé vált az életének. A feleségével és a gyermekeivel is rendszeresen vesznek részt közös programokon, annak ellenére, hogy a fiai már kinőttek a kamaszkorból.

Tilla: "Tehetség pedig van dögivel"
Tilla szerint a közönség nyitott a magyar filmekre (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Ha Tillán múlna, a magyar film nem halkulna el

Az édesapa láthatóan a mai napig figyel a kiegyensúlyozott, harmonikus családi életre. Ezek mellett az is kiderült, hogy a műsorvezető-rendező rendszeresen jár moziba, és a sport mellett művelődéssel tölti a szabadidejét. A hot! magazin munkatársa a Csendes barát premier előtti vetítésén találkozott Tillával. A műsorvezető azt a témát fejtegette, hogy mennyire befogadó ma a magyar közösség egy művészibb filmre.

A Tiszta szívvel című filmnek a rendezője és a producere is Tilla volt
A Tiszta szívvel című filmnek a rendezője és a producere is Tilla volt (Fotó: hot! magazin/archív)

Szerintem a magyar közösség jól reagál a magyar filmekre. Én is rendező vagyok, több film létrejötténél is asszisztáltam már életem során, így a saját tapasztalataim szerint mondhatom, hogy a művészet minden műfajra kiterjed, csak van, ami mainstream, és van, ami kicsit kevesebb emberhez jut el. Rengeteg szó esik a filmekről, rengeteg mindenkit érdekel, nagyon sokan szeretnének rendezők, operatőrök, színészek lenni. Tehetség pedig van dögivel. Ha rajtam múlna, akkor a magyar film nem halkulna el, sőt egyre hangosabb és kitartóbb lenne.”

Tilla festőművésznek készült

Tilla pályája eredetileg teljesen más irányba haladt, mint ahol most tart. Eredetileg festőművésznek tanult, és a médiába sem műsorvezetőként akart bekerülni. Egy alkalommal olyan embert kerestek, aki ért a képzőművészethez – így kezdődött a tévés karrierje.

Till Attila nem műsorvezetőként akart bekerülni a médiába
Till Attila nem műsorvezetőként akart bekerülni a médiába (Fotó: hot! magazin/archív)

 

 

