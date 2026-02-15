Teljes döbbenet: ők estek ki A Nagy Duettből
Rengeteg fantasztikus produkció volt, de sajnos nem mindenki juthatott tovább.
A Nagy Duett 8. évadának első adása is egészen különleges volt, hiszen olyan produkciókat láthatott a közönség, amik biztos, hogy még sokáig velünk maradnak – elég csak Fekete Pákóék előadására gondolnunk, aminek már most biztos helye van 2026 legszórakoztatóbb tévés pillanatai között, nem véletlenül.
De sajnos hiába tette magát oda mindenki, sajnos vannak, akik számára nem folytatódott A Nagy Duett. Curtis – Széki-Barnai Judie, Gesztesi Panka – Kovács Áron, Tolvai Reni – Lakatos Laci, Komonyi Zsuzsi – Fekete Pákó, Lengyel Johanna – Schobert Norbi Jr., Gáspár Bea – Peter Srámek, Stana Alexandra – Galambos Lajos, Gallusz Niki – Gajdos Tamás, Vastag Csaba – Domján Evelin, Bódi Tesók (Hunor, Megyer) – Péterffy Lili Lelle – ők izgulhattak a továbbjutásért.
Az adásgyőztes a Gesztesi Panka – Kovács Áron páros lettek; a kiesők pedig Stana Alexandra – Galambos Lajos, így nekik ért véget mindössze 1 adás után A Nagy Duett.
Íme a produkció, amivel nem sikerült továbbjutniuk:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre