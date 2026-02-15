RETRO RÁDIÓ

Teljes döbbenet: ők estek ki A Nagy Duettből

Rengeteg fantasztikus produkció volt, de sajnos nem mindenki juthatott tovább.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.15.
A Nagy Duett TV2 A Nagy Duett 2026 kieső

A Nagy Duett 8. évadának első adása is egészen különleges volt, hiszen olyan produkciókat láthatott a közönség, amik biztos, hogy még sokáig velünk maradnak – elég csak Fekete Pákóék előadására gondolnunk, aminek már most biztos helye van 2026 legszórakoztatóbb tévés pillanatai között, nem véletlenül.

A Nagy Duett, Fekete Pákó
Fotó: Mediaworks

De sajnos hiába tette magát oda mindenki, sajnos vannak, akik számára nem folytatódott A Nagy Duett. Curtis – Széki-Barnai Judie, Gesztesi Panka – Kovács Áron, Tolvai Reni – Lakatos Laci, Komonyi Zsuzsi – Fekete Pákó, Lengyel Johanna – Schobert Norbi Jr., Gáspár Bea – Peter Srámek, Stana Alexandra – Galambos Lajos, Gallusz Niki – Gajdos Tamás, Vastag Csaba – Domján Evelin, Bódi Tesók (Hunor, Megyer) – Péterffy Lili Lelle – ők izgulhattak a továbbjutásért.

Az adásgyőztes a Gesztesi Panka – Kovács Áron páros lettek; a kiesők pedig Stana Alexandra – Galambos Lajos, így nekik ért véget mindössze 1 adás után A Nagy Duett.

Íme a produkció, amivel nem sikerült továbbjutniuk:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu