Teljes döbbenet: ők estek ki A Nagy Duettből

A Nagy Duett 8. évadának első adása is egészen különleges volt, hiszen olyan produkciókat láthatott a közönség, amik biztos, hogy még sokáig velünk maradnak – elég csak Fekete Pákóék előadására gondolnunk, aminek már most biztos helye van 2026 legszórakoztatóbb tévés pillanatai között, nem véletlenül.

De sajnos hiába tette magát oda mindenki, sajnos vannak, akik számára nem folytatódott A Nagy Duett. Curtis – Széki-Barnai Judie, Gesztesi Panka – Kovács Áron, Tolvai Reni – Lakatos Laci, Komonyi Zsuzsi – Fekete Pákó, Lengyel Johanna – Schobert Norbi Jr., Gáspár Bea – Peter Srámek, Stana Alexandra – Galambos Lajos, Gallusz Niki – Gajdos Tamás, Vastag Csaba – Domján Evelin, Bódi Tesók (Hunor, Megyer) – Péterffy Lili Lelle – ők izgulhattak a továbbjutásért.

Az adásgyőztes a Gesztesi Panka – Kovács Áron páros lettek; a kiesők pedig Stana Alexandra – Galambos Lajos, így nekik ért véget mindössze 1 adás után A Nagy Duett.

Íme a produkció, amivel nem sikerült továbbjutniuk: