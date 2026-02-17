Lagzi Lajcsi: Alexandra miattam esett ki A Nagy Duettből

Nem azzal az eredménnyel zárult A Nagy Duett nyolcadik évadának az első élő adása, amelyet Stana Alexandra és Galambos Lajos remélt volna. A profi táncosnő és a mulatós sztár lett ugyanis az első páros, aki távozott a szórakoztató műsorból. Habár a legkevesebb pontot nem ők kapták, a nézők szerint ők voltak a "legrosszabbak". Ők azonban úgy vélik, kihozták produkciójukból a maximumot.

A Nagy Duett: Stana Alexandra és Galambos Lajos távozott elsőként. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

A Nagy Duett: ebben most ennyi volt Lagzi Lajcsinak

Elfogadjuk, hogy ez így alakult, de az érzéseim nem azonosulnak ezzel a döntéssel

- közölte Lagzi Lajcsi a kiesésüket követően hozzátéve, hogy, amit a zsűri hiányolt, az intimítás hiánya, azt a következő produkciójukban sem tudták volna hozni, mivel az megint nem egy olyan dal lett volna.

Az Alexandra miattam esett most ki

- jelentette kiemelve, egyszerűen nem tudott úgy szórakoztatni mint mások:

Az én képességeim ennyit tudtak

- zárta sorait kissé elszomorodva, mire partnere egyből próbálta őt megvédeni is közölte: ez egyáltalán nem így van.

Felesleges az embernek ilyenkor keresni a miérteket

- közöle Alexandra, aki a jövőben újra fog még énekelni Lajcsival, miután a trombitás azt tervezi, hogy meghívja őt a jövőben pár fellépésére.