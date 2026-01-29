A Nagy Duett: „Az volt az első gondolatom, hogy hoppá, van egy kis baj” – Fekete Pákó megijedt Galambos Lajcsitól

A Nagy Duett 8. évadában Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó is versenybe szállnak, és kétség sem fér hozzá, hogy igazán szórakoztató páros lesznek. Az énekesnő és amatőr társa az elmúlt években nem sűrűn tűntek fel a tévéképernyőn, így érthető, hogy izgatottan várják a visszatérést. Ráadásul Zsuzsit utoljára a Dáridóban láthattuk rendszeresen, ahol általában Galambos Lajossal duettezett, aki most az ellenfele lesz. Bár az énekesnő nem tart Lajcsitól, Pákó igencsak megijedt, amikor szembesült azzal, hogy ellene kell majd küzdeniük.

Galambos Lajcsi és Komonyi Zsuzsi sokat dolgoztak már együtt, de most ellenfelek lesznek A Nagy Duett új évadában (Fotó: Máté Krisztián)

Bár a Fekete Pákó dalok senki számára nem ismeretlenek az országban, azt ő maga is belátja, hogy énektudása hagy némi kívánnivalót maga után. Ennek ellenére egy pillanatig sem kételkedik abban, hogy jól fog teljesíteni A Nagy Duett idei évadában.

Mi nem az a pár vagyunk, akik az első adásban kiesnek. Ez egy kaland, ami szép és jó, és mi szívből fogjuk csinálni, imádunk színpadon lenni, szórakoztatni. Nem hívtak volna ide minket, ha nem olyan karakterek lennénk, akiket szeretnek, és azt tudom mondani, hogy bármilyen dalt meg tudok tanulni

– jelentette ki határozottan Pákó.

„Annyira szeretem, hogy ilyen önbizalma van, mert ezáltal rám is ragad egy kicsi, ugyanis nekem egyáltalán nincs. Szerintem jól kiegészítjük egymást, és azt gondolom, hogy a legfontosabb kulcs itt a szorgalom és az alázat lesz, ami mindkettőnkben megvan. Olyan partnert szerettem volna, akiben ez megvan, szóval el vagyok ájulva Pákótól” – mesélte mosolyogva Zsuzsi.

A Nagy Duett Fekete Pákó számára egy izgalmas kihívás lesz, és egy percig sem fél attól, hogy rosszul fog teljesíteni (Fotó: TV2)

Galambos Lajcsi is A Nagy Duett versenyzői között van

Fekete Pákó és Komonyi Zsuzsi azt is elárulták, hogyan reagáltak, amikor megtudták, hogy az énekesnő egykori duettpartnere, Lajcsi is a versenytársuk lesz.

„Én is nagyon meglepődtem, amikor először találkoztunk A Nagy Duett szereplőivel, és realizáltam, hogy Lajcsi is itt lesz a műsorban. És ugyan most nem duettpartneremként lesz mellettem, hanem ellenfelek leszünk, de attól függetlenül ez egy izgalmas kihívás, és állunk elébe. A barátságunkba pedig biztosan nem fog éket verni ez a verseny” – vallotta be mosolyogva Zsuzsi.

Lajcsi bácsinak mindig is tiszteltem a munkásságát, nálam ő egy nagyon magas szinten van. Szóval, amikor megtudtam, hogy ő is itt lesz, akkor az volt az első gondolatom, hogy hoppá, van egy kis baj. Mondtam Zsuzsinak is, hogy elég kemény lesz ez a mezőny, de nem félünk, mert olyan erős páros vagyunk, hogy még Lajcsit is lenyomjuk

– fűzte hozzá nevetve Pákó is A Nagy Duett párjaival kapcsolatban.