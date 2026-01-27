Tolvai Reni igazi Barbie babaként kezdi a Nagy Duettet

A tavalyi sikeres újraindítást követően február 15-én tér vissza A Nagy Duett 2026-ban, már a nyolcadik évadával jelentkezik. A műsorban újra láthatjuk kedvenceinket, köztük a gyönyörű Tolvai Renit is.

Tolvai Reni szépsége mindenkit lenyűgözött Fotó: Végh István

Barbie babaként tündököl Tolvai Reni

Az új szériában kilenc sztárpár, valamint egy különleges trió száll versenybe. A megszokott formátumhoz hűen profi előadók és éneklésben kevésbé jártas, ismert partnereik lépnek színpadra a vasárnap esti élő adásokban, ahol teljesítményüket a megújult ítészcsapat és a nézők egyaránt értékelik. A zsűriben Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András, Horváth Tamás és Kasza Tibi foglal helyet, míg a műsor házigazdái idén is Liptai Claudia és Till Attila lesznek.

Minden szem a frissen megjelent promóciós fotókra szegeződött, de egyértelműen Tolvai Reni vitte a show-t. Az énekesnő egy hosszú, flitterekkel borított, rózsaszín ruhában tündökölt, amely tökéletesen kiemelte alakját. Dús, hosszú szőke haja és hibátlan sminkje csak tovább fokozta az összhatást.

Az Instagram-posztjában Reni a kulisszák mögött pózolva igazi Barbie-babaként ragyogott, csábos tekintettel nézett a kamerába. Az énekesnő számos bókot kapott, a követői már izgatottan várják fellépéseit Lakatos Lacival.

"Drága Reni imádlak, nagyon dögös vagy ebben a ruhában!!! Nagyon jól áll! Szorítok és ha tudok szavazok is rátok a nagy duettban, amit már nagyon várok"

"Gyönyörű szép vagy mint mindig"