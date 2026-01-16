„Minden nap hiányzol” – gyászol Tolvai Reni
Közösségi oldalán számolt be róla. Tolvai Reni elvesztette kiskutyáját.
A népszerű magyar énekesnő, Tolvai Reni mérhetetlen fájdalommal tudatta a tavalyi év végén, hogy elvesztette a sokak által ismert és szeretett Luxit. Az énekesnő kiskutyája eltávozott az élők sorából, és ahogy Reni is mondta, „átsétált a szivárványhídon”.
Tolvai Reni kutyusa, Luxi elhunyt
Tavaly, év végén közölte a megrendítő hírt az énekesnő, hogy Luxi már nem közöttünk járkál, már a túlvilágon van.
Elviselhetetlen fájdalommal a szívünkben szeretném nektek is elmondani hogy tegnap éjjel az imádott kis Luxi átsétált a szivárványhídon
– írta az énekesnő december végi bejegyzésében.
A szívszorító sorok összefoglalják, hogy Tolvai Reni hű társának szíve felmondta a szolgálatot, így segítettek neki eltávozni. „A kis szíve nem bírta már, régóta küzdünk a szívbetegségével és tegnapig ez nagyon jól működött, tegnap viszont már nem volt jól és kérte a szemeivel hogy segítsünk. Nagyon nagy a csend és fájdalom amit maga után hagyott, nagyon nehéz lesz ez. 14 év a legszebb szívű legboldogabb kiskutyámmal. Úgy szerettük és szeretjük mint embert képtelenség lenne.”
Videója bemutatja a kutyus és Reni boldog útját, az énekesnő pedig a profilképét is feketére cserélte a gyász nevében. Most egy újabb közös fotóval jelentkezett, melyhez azt írta mindennap hiányzik neki Luxi. Ezt egy olyan kép kíséretében mutatta meg, ahol ő és Luxi is szélesen mosolyog, a fénykép pedig nem is lehetne ennél szívmelengetőbb.
Minden nap hiányzol
– olvasható az énekesnő bejegyzésében, amelyet alább tudsz megtekinteni:
