RETRO RÁDIÓ

Stohl András egy titokzatos nővel távozott éjfél után: Most a részletekről vallott a színész

Nem épp hétköznapi randira vitte a színész-műsorvezető az egyik hölgyet A Nagy Ő mezőnyéből, hogy megnézze a tévéshow felvételét. Stohl András most bevallotta, hogy éjfél után még elvitte vacsorázni az illetőt, reggel pedig folytatódott a romantikus párkereső reality forgatása.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.26. 17:40
Stohl András reality TV2 Bachelor – A Nagy Ő párkereső műsor párkereső Nagy Ő

Január 26-án új évaddal tér vissza A Nagy Ő, amelyben Stohl András igyekszik párt találni magának. Mint Fischer Gábornak, a TV2 programstratégiai és tartalomgyártási igazgatójának elmondta, sokan meglepőnek majd, és egészen más lesz a műsor, mint amire sokan gondolnak.

Stohl András
Stohl András Sztárban sztár közben már A Nagy Ő-t forgatta 
(Fotó: TV2)

Egyelőre teljesen jól megy a dolog, nagyon igényes, nagyon jó műsor lesz. Teljesen más lesz, mint amire számítanak a nézők!

A Nagy Ő azt is elárulta, hogy reggeltől estig ott volt a helyszínen, folyamosan forgattak, sőt, ott is lakott. A színész egy kulisszatitkot is elmesélt: amikor a Sztárban sztárban felbukkant egy titokzatos nővel, utána együtt is távoztak.

Akkor még elmentünk vacsorázni éjfélkor, fél kettőkor fejeztük be és másnap reggel kilenckor kezdtünk forgatni. Kemény a forgatás, de jó!

Arra a kérdésre, hogy vajon sikerül-e neki megtalálni az igazit, kitérő, de optimista választ adott: Ma történt velem valami, ami miatt azt mondhatom, hogy bármi megtörténhet – közölte sejtelmesen a színész, aki szerint ha megnézik ezt a műsort az emberek, akkor nagyon meg fognak lepődni. Szerinte sok nevetésre, könnyek számíthatnak a nézők, a műsor pedig olyan lesz, mint egy igazi szappanopera.


Stohl András A Nagy Ő alatt elvitt egy nőt a stúdióba 

Stohl András ősszel, még a Sztárban sztár zsűritagjaiként vallotta be, hogy a műsorra jelentkezett hölgyek egyikét elvitte a show felvételére. Jól vagyok, minden rendben, dolgozunk. Elindult A Nagy Ő, sőt, elhoztam randevúzni egy hölgyet, itt van velünk a stúdióban. Fontos, hogy belelásson abban, hogy élek, milyen az életemmagyarázta Tillának, és megkérdezte tőle, hogy már keresi-e a közönségben, ki lehet az.

Stohl András
Stohl András a TV2 képernyőjén keresi élete új szerelmét 
(Fotó: TV2 Sajtószoba)

Till Attila azonnal reagált: „Igen, ott egy nagyon szép hatvanas nő, kezitcsókolom” – jegyezte meg viccesen a színész életkorára célozva. Stohl, aki februárban lesz 59 éves, persze nagyot nevetett, hisz a két műsorvezető nagyon jó barátságot ápol: az Ázsia Expressz megpróbáltatásait is elég jól viselték ketten. 

A Nagy Ő január 20-án, este nyolckor indul a TV2-n. Jákob Zoltán választottja szerint Stohl mellé nem illik alpári, proli nő, valószínűleg csendesebb partnert választ, és nem hagy a végére fiatalokat, mint tette Jákob. A mezőny igen sokszínű, akad olyan hölgy, aki infarktus után jelentkezett a randizós műsorba, más pedig kifejezetten András miatt költözött haza Olaszországból.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu