Stohl András egy titokzatos nővel távozott éjfél után: Most a részletekről vallott a színész

Január 26-án új évaddal tér vissza A Nagy Ő, amelyben Stohl András igyekszik párt találni magának. Mint Fischer Gábornak, a TV2 programstratégiai és tartalomgyártási igazgatójának elmondta, sokan meglepőnek majd, és egészen más lesz a műsor, mint amire sokan gondolnak.

Stohl András Sztárban sztár közben már A Nagy Ő-t forgatta

(Fotó: TV2)

Egyelőre teljesen jól megy a dolog, nagyon igényes, nagyon jó műsor lesz. Teljesen más lesz, mint amire számítanak a nézők!

A Nagy Ő azt is elárulta, hogy reggeltől estig ott volt a helyszínen, folyamosan forgattak, sőt, ott is lakott. A színész egy kulisszatitkot is elmesélt: amikor a Sztárban sztárban felbukkant egy titokzatos nővel, utána együtt is távoztak.

Akkor még elmentünk vacsorázni éjfélkor, fél kettőkor fejeztük be és másnap reggel kilenckor kezdtünk forgatni. Kemény a forgatás, de jó!

Arra a kérdésre, hogy vajon sikerül-e neki megtalálni az igazit, kitérő, de optimista választ adott: „Ma történt velem valami, ami miatt azt mondhatom, hogy bármi megtörténhet” – közölte sejtelmesen a színész, aki szerint ha megnézik ezt a műsort az emberek, akkor nagyon meg fognak lepődni. Szerinte sok nevetésre, könnyek számíthatnak a nézők, a műsor pedig olyan lesz, mint egy igazi szappanopera.



Stohl András A Nagy Ő alatt elvitt egy nőt a stúdióba

Stohl András ősszel, még a Sztárban sztár zsűritagjaiként vallotta be, hogy a műsorra jelentkezett hölgyek egyikét elvitte a show felvételére. „Jól vagyok, minden rendben, dolgozunk. Elindult A Nagy Ő, sőt, elhoztam randevúzni egy hölgyet, itt van velünk a stúdióban. Fontos, hogy belelásson abban, hogy élek, milyen az életem” – magyarázta Tillának, és megkérdezte tőle, hogy már keresi-e a közönségben, ki lehet az.

Stohl András a TV2 képernyőjén keresi élete új szerelmét

(Fotó: TV2 Sajtószoba)

Till Attila azonnal reagált: „Igen, ott egy nagyon szép hatvanas nő, kezitcsókolom” – jegyezte meg viccesen a színész életkorára célozva. Stohl, aki februárban lesz 59 éves, persze nagyot nevetett, hisz a két műsorvezető nagyon jó barátságot ápol: az Ázsia Expressz megpróbáltatásait is elég jól viselték ketten.

A Nagy Ő január 20-án, este nyolckor indul a TV2-n. Jákob Zoltán választottja szerint Stohl mellé nem illik alpári, proli nő, valószínűleg csendesebb partnert választ, és nem hagy a végére fiatalokat, mint tette Jákob. A mezőny igen sokszínű, akad olyan hölgy, aki infarktus után jelentkezett a randizós műsorba, más pedig kifejezetten András miatt költözött haza Olaszországból.

