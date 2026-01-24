Dicséretekkel halmozzák el a nők Stohl Andrást, ezt szeretik benne a legjobban

Pár napon belül startol a TV2 egyik legjobban várt párkereső reality-je, A Nagy Ő, amelyben ezúttal Stohl András lesz a főszereplő. A sármos színész és műsorvezetőért sorba állnak a nők.

Stohl András szívéért fognak versenyezni a nők Fotó: Bánkúti Sándor

Már tudni lehet, hódítani fog Stohl András

Január 26-án veszi kezdetét a TV2 népszerű párkereső műsorának friss évada, amelyben Stohl András lesz a középpontban. A sorozat szereplői húsz hölgy, akik különböző élettapasztalatokkal és háttérrel érkeznek, de mindannyian azért jelentkeztek, hogy közel kerüljenek a sármos sztárhoz és esélyt kapjanak a romantikára.

A résztvevők már a felvételek előtt sem rejtegették, mi az, ami miatt annyira elbűvölőnek találják Andrást, és őszintén mesélnek az érzéseikről. Példának okáért a 48 éves életmód-tanácsadó, Szabó Melinda vonzónak és színes egyéniségnek tartja a műsorvezetőt.

Stohl András számomra egy roppant vonzó férfi, aki nagyon jó adottságokkal rendelkezik, jól tartja magát. Nagyon színes egyéniség, akárcsak én, és arra gondoltam, hogy ezt össze lehet párosítani

A 47 éves üzletfejlesztési menedzser, Kiss Kriszta is megosztotta, mi vonzza a színészben:

Végiggondoltam, mi az, ami igazán fontos egy férfiban, és azt éreztem, hogy András nagyon közel van ehhez az ideálhoz

Ezen felül Andrade de Souza Miriam, 34 éves értékesítési munkatárs és a közösségi médiában népszerű Dancsi Szabina is úgy gondolják, hogy remek párt tudnának alkotni a férfival.

Sokan a Stohl András kinézetét, vonásait és jóképűségét dicsérik, míg mások inkább a humorára, a személyiségére helyezik a hangsúlyt. Éppen ezért izgalmas évad elé nézhetünk, mivel hamarosan kiderül, ki lesz az, aki valóban elnyeri Stohl András szívét - olvasható a Bors cikkében.