RETRO RÁDIÓ

Dicséretekkel halmozzák el a nők Stohl Andrást, ezt szeretik benne a legjobban

Indul a TV2 népszerű párkereső műsora, most a műsorvezető szívét próbálják elnyerni a versenyzők.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.24. 08:30
Stohl András párkereső műsor Nagy Ő

Pár napon belül startol a TV2 egyik legjobban várt párkereső reality-je, A Nagy Ő, amelyben ezúttal Stohl András lesz a főszereplő. A sármos színész és műsorvezetőért sorba állnak a nők.

Már tudni lehet, hódítani fog Stohl András
Stohl András szívéért fognak versenyezni a nők  Fotó: Bánkúti Sándor

Már tudni lehet, hódítani fog Stohl András

Január 26-án veszi kezdetét a TV2 népszerű párkereső műsorának friss évada, amelyben Stohl András lesz a középpontban. A sorozat szereplői húsz hölgy, akik különböző élettapasztalatokkal és háttérrel érkeznek, de mindannyian azért jelentkeztek, hogy közel kerüljenek a sármos sztárhoz és esélyt kapjanak a romantikára. 

A résztvevők már a felvételek előtt sem rejtegették, mi az, ami miatt annyira elbűvölőnek találják Andrást, és őszintén mesélnek az érzéseikről. Példának okáért a 48 éves életmód-tanácsadó, Szabó Melinda vonzónak és színes egyéniségnek tartja a műsorvezetőt.

Stohl András számomra egy roppant vonzó férfi, aki nagyon jó adottságokkal rendelkezik, jól tartja magát. Nagyon színes egyéniség, akárcsak én, és arra gondoltam, hogy ezt össze lehet párosítani

A 47 éves üzletfejlesztési menedzser, Kiss Kriszta is megosztotta, mi vonzza a színészben

Végiggondoltam, mi az, ami igazán fontos egy férfiban, és azt éreztem, hogy András nagyon közel van ehhez az ideálhoz

Ezen felül Andrade de Souza Miriam, 34 éves értékesítési munkatárs és a közösségi médiában népszerű Dancsi Szabina is úgy gondolják, hogy remek párt tudnának alkotni a férfival.

Sokan a Stohl András kinézetét, vonásait és jóképűségét dicsérik, míg mások inkább a humorára, a személyiségére helyezik a hangsúlyt. Éppen ezért izgalmas évad elé nézhetünk, mivel hamarosan kiderül, ki lesz az, aki valóban elnyeri Stohl András szívét - olvasható a Bors cikkében.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu