Óriási bejelentés: így tér vissza 2026-ban A Nagy Duett

Fischer Gábor szavai tűzbe hozzák a rajongókat. Átalakul A Nagy Duett zsűrije.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.29. 12:50
A Nagy Duett zsűri 2026

Bár még nincs vége az évnek, az eddigi eredmények alapján elképesztően sikeres esztendőt tudhat maga mögött a TV2 Csoport. Fischer Gábor, a csatorna programstratégiai és tartalomgyártási igazgatója szakmai interjúban több izgalmas részletet is megosztott a 2026-os év nagy érdeklődéssel kísért két műsora kapcsán. Kiderült például, hogy jövőre megújul A Nagy Duett zsűrije.

A Nagy Duett
2026-ban megújul A Nagy Duett zsűrije (Fotó: TV2)

Izgalmas változás jön A Nagy Duett zsűrijében

A Nagy Duett zsűrijében Kasza Tibor, Lékai-Kiss Ramóna, Stohl András és Horváth Tomi látható majd, Szabó Zsófi és Hajós András egyelőre nem tér vissza.

Az Ázsia Expressz pedig szó szerint új irányt vesz, a Távol-Kelet helyet Brazíliában és a dél-amerikai ország környékén forgatnak majd.

Annyit elárulhatok, hogy egyszer már kitekintettünk Ázsiából, jövőre pedig Brazília irányába fogunk menni, és a környéken meglátogatunk még egy-két országot. Az Ázsia Expressznek megint egy alkiadása lesz Dél-Amerika tekintetében, azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmas lesz

– közölte Fischer Gábor.

 

