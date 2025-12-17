11 év után teljesült Lékai-Kiss Ramóna álma, videón mutatta meg

Lékai-Kiss Ramóna az ország egyik legkedveltebb és legfoglalkoztatottabb televíziós személyisége, aki színésznőként, műsorvezetőként és zsűritagként is bizonyította már tehetségét – A Sztárban Sztár All Starsban is rengeteg felejthetetlen, esetenként megható pillanatot köszönhettünk a gyönyörű hírességnek.

Lékai Máté és Lékai-Kiss Ramóna / Fotó: Knap Zoltán

Most egy igazán örömteli poszttal jelentkezett a közösségi oldalán Lékai-Kiss Ramóna, ugyanis elárulta, hogy 11 év után teljesült az álma – ráadásul a nagy pillanatot nem egyedül kellett átélnie, hiszen vele volt szeretett férje, Lékai Máté is, aki benne volt egy kis mókázásban is.

11 évvel ezelőtt megfogalmaztam egy álmot, hogy egyszer megnézem milyen karácsonykor New York❣️🎄

Megérte várni rá!✨ #newyork #dreamcometrue

– írta Lékai-Kiss Ramóna a videóhoz, amin az látható, hogy a férjével látványosan nagyon szomorúak, majd megfordítják a kamerát New York hatalmas, ikonikus karácsonyfája felé, és mire megint magukat mutatják, már hatalmas mosoly van az arcukon.

Ebből kiderül, hogy Lékai-Kiss Ramóna már 11 éve vágyott arra, hogy láthassa New Yorkot karácsonykor, most pedig végre teljesült a nagy álma, és ettől érthető módon nagyon boldog lett ő és a férje is.

