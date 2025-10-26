Lékai-Kiss Ramóna és Liptai Claudia is küszködtek a könnyeikkel, a kamerák előtt érzékenyültek el
Freddie produkciója megosztotta a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjait.
A Sztárban Sztár All Stars tele van szórakoztató produkciókkal, de persze nem csupán erről szól a műsor, hiszen néha szinte varázslat történik a színpadon. Most Freddie volt az, aki olyan előadást hozott Andrea Bocelliként, hogy többeknek is könnyeket csalt a szemébe – de voltak, akiket nem sikerült lenyűgöznie.
Lékai-Kiss Ramóna és Liptai Claudia is könnyes szemekkel dicsérték Freddie produkcióját, rengeteg pozitívumot soroltak fel neki, bámulatosnak tartották az átalakulását és a hangját is – de Stohl András és Hajós András nem voltak annyira elragadtatva, szóval nagyon különböző reakciókat váltott ki az énekes.
Itt lehet megtekinteni Freddie előadását, amiért végül a lehetséges 40-ből 37 pontot kapott a zsűritagoktól:
Itt pedig a zsűri értékelése:
