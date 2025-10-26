RETRO RÁDIÓ

Lékai-Kiss Ramóna és Liptai Claudia is küszködtek a könnyeikkel, a kamerák előtt érzékenyültek el

Freddie produkciója megosztotta a Sztárban Sztár All Stars zsűritagjait.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.26. 21:05
Sztárban Sztár All Stars Lékai-Kiss Ramóna Freddie Liptai Claudia

A Sztárban Sztár All Stars tele van szórakoztató produkciókkal, de persze nem csupán erről szól a műsor, hiszen néha szinte varázslat történik a színpadon. Most Freddie volt az, aki olyan előadást hozott Andrea Bocelliként, hogy többeknek is könnyeket csalt a szemébe – de voltak, akiket nem sikerült lenyűgöznie.

Freddie Andrea Bocelliként / Fotó: Metropol

Lékai-Kiss Ramóna és Liptai Claudia is könnyes szemekkel dicsérték Freddie produkcióját, rengeteg pozitívumot soroltak fel neki, bámulatosnak tartották az átalakulását és a hangját is – de Stohl András és Hajós András nem voltak annyira elragadtatva, szóval nagyon különböző reakciókat váltott ki az énekes.

Itt lehet megtekinteni Freddie előadását, amiért végül a lehetséges 40-ből 37 pontot kapott a zsűritagoktól:

Itt pedig a zsűri értékelése:

