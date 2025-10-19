Szívszorító jelenet a Sztárban Sztárban - Liptai Claudia majdnem elsírta magát Gesztesi Károly miatt
Liptai Claudiát megrohanták az emlékek. Vastag Csaba Presser Gábor bőrébe bújt a Sztárban Sztár All Stars műsorában.
Vastag Csaba Presser Gábor bőrébe bújt a Sztárban Sztár All Stars műsorában, ám produkciója Liptai Claudiát nemcsak lenyűgözte, hanem mélyen meg is érintette. A zsűritag könnyeivel küszködve szólalt meg, mert az előadás Gesztesi Károlyt juttatta eszébe.
Megható pillanat a Sztárban Sztár 7. élő műsorában
A versenyző az előző héten a kiesés szélére került, ezért most különös súllyal készült a szerepére. Előadása fantasztikusan sikerült, a zsűrizésnél azonban nem várt fordulat következett. Liptai Claudia elcsukló hangon mesélte el, hogy éppen ebben a műsorban ült, amikor egykor Gesztesi Károly is Presser Gábort formálta meg. Elmondása szerint egy pillanatra még a szívverése is kihagyott, mert úgy érezte, mintha újra őt látná a színpadon.
