Bradics Jácint: „Olyan vagyok, mint egy örök gyerek: hiszek a csodákban”

Bradics Jácint Zámbó Jimmy-díjas énekes, aki A Dal 2024 című dalválasztó műsorban hívta fel magára a figyelmet. Azóta elkészült első saját lemeze is, most pedig a családi karácsonyról mesélt a Metropolnak.

Bradics Jácint az ünnepi időszakról és karácsonyi daláról mesélt (Fotó: Tolnai Tünde / Strong Record Management)

Bradics Jácint karácsonyi ajándéka a rajongóknak

Bár a nyár a főszezon egy előadó számára, Bradics Jácint koncertmeghívásai száma nem csappant meg a hideg évszakban sem.

„Az adventi időszakban érezhetően a líraibb, mélyről jövő mondanivalójú dalok kapnak főszerepet, így ha azt nem is mondom, hogy sokkal több a koncertem, de nem kevesebb, mint nyáron, ez pedig önmagában nagy dolog. Ezeken az adventi koncerteken a tradicionális karácsonyi dalokat és a legszebb lírai szerzeményeket adom elő a szeptemberben megjelent első albumomról. A közönség mindenhol nagy szeretettel fogad, ennél felemelőbb érzés pedig nincs is számomra. Alig győzöm meghálálni és a dalaimon keresztül visszaadni azt a rengeteg szeretetet, amit kapok a hallgatóságtól. Karácsonyra is készültem újdonsággal és egyben egy kis meglepetéssel, a „Karácsony éjjel...” című új dalommal, amely klasszikus ünnepi popdal lett és amit állandó dalszerzőmmel, Tilinger Attilával írtunk” − árulta el a Zámbó Jimmy hangszínét is reprodukálni képes fiatal tehetség.

Ezt kapja ajándékba Bradics Jácint barátnője

„Olyan vagyok, mint egy örök gyerek: hiszek a csodákban és a szépben, valamint a jóban, de az ünnepek közeledtével ez még fokozódik. Vágom a centiket, várom a szentestét, mindenből igyekszem kivenni a részemet, mert így az igazi az ünnep a családommal együtt.”

Apróságokkal készülök meglepni a szeretteimet és a barátnőmet, de nálunk nem az ajándék az igazi érték, hanem az együtt töltött minőségi idő

− árulta el titokzatos barátnője kapcsán a népszerű énekes.

Legszebb karácsonyi emlék

„Az egyik legmeghatározóbb gyermekkori élményem az volt karácsonykor, amikor még csak zongorázni tanultam amellett, hogy már akkor is imádtam énekelni, édesapámék pedig megleptek egy akusztikus gitárral. Egészen addig nem is jutott eszembe, hogy megtanuljak ezen a hangszeren is alapszinten játszani, de annyira örültem, hogy a szobámba bezárkózva egész éjjel az akkordok lefogását gyakoroltam. Nem akarok álszerény lenni, de egy egyszerűbb dalt már a két ünnep között simán lekísértem magamnak gitárral is. Azt hiszem, jó irányba tereltek a szüleim még az ajándékaikkal is.”