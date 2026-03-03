Catherine O'Hara fontos díjat nyert egy hónappal halála után

Catherine O'Hara posztumusz elismerést kapott társaitól a 2026-os Actor Awards díjátadón. A díjat munkatársa és barátja vette át, aki beszédében megemlékezett az ikonikus színésznőről.

Catherine O'Hara díját barátja vett át, miközben a sztárok felállva emlékeztek meg róla Fotó: Robby Klein / Getty Images

Halála után kapott elismerést Catherine O'Hara

A színésznő január 30-án hunyt el 71 éves korában. Catherine O'Hara hónapokkal a halála után elnyerte a Kiemelkedő színésznő díjat, a The Studio című vígjátéksorozatban tett alakításáért. A színésznő egy Patty Leigh nevű szereplőt alakított a szatirikus műsorban.

Seth Rogen, az Apple TV sorozatának alkotója és főszereplője, megható beszéddel vette át az O'Hara díját. A színész beszéde annyira meghatotta a közönséget, hogy többen is könnyeikkel küzdöttek a megemlékezés alatt.

Arra kértek, hogy vegyem át O’Hara nevében ezt a díjat, ami egyszerre szomorú és megtisztelő feladat volt számomra. Tudom, mennyire értékelte volna, ha ő maga veheti át a díjat kollégáitól, akiket nagyon tisztelt. Mindannyiótok nagy rajongója volt. Az elmúlt hetekben sokat gondolkodtam azon az időszakon, amikor szerencsém volt vele tölteni az időt és vele együtt dolgozni. Ámulattal töltött el, mennyire tudott nagylelkű, kedves és udvarias maradni, miközben soha, de soha nem minimalizálta saját tehetségét és azt a képességét, hogy értékesen hozzájáruljon közös munkánkhoz.

Seth Rogen ezután elmesélte, hogy O’Hara gyakran adott tanácsokat és ötleteket a műsorhoz, amelyek jelentősen javították a végeredményt. Hozzátette, hogy színésztársa egyszerre volt zseniális és kedves, ez a kombináció pedig ritka jelenség. A színész végül megható szavakkal zárta le gondolatait:

Szerencsések voltunk, hogy egy olyan világban élhettünk, ahol ilyen nagylelkűen megosztotta velünk a tehetségét

O’Hara rövid betegség után, tüdőembóliában hunyt el, melyet végbélrák váltott ki. A színésznő rajongóit sokként érte a halálhíre és emberek ezrei búcsúztatták - írja a People.