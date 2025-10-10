Keanu Reeves végre bevallja, ezzel foglalkozott a hírnév és a siker előtt

Keanu Reeves az új filmje, a Jó szerencse promóciós interjújában elmesélte, milyen munkákat végzett a hírneve előtt. Az akció-vígjátékban olyan világsztárok szerepelnek, mint Aziz Ansari, Seth Rogen, Keke Palmer és Sandra Oh.

Keanu Reeves fiatal korában kertészkedéssel foglalkozott Fotó: Jeremy Smith/imageSPACE /MediaPunch / Northfoto

Keanu Reeves meglepő választ adott

A 60 éves színész fiatalon robbant be Hollywoodba. Mindössze 19-20 évesen kezdte meg karrierjét és hamar olyan kasszasikerekben szerepelt, mint a Friss vér és az Otthonom, Idaho. A karrierje előtt azonban olyan munkákat végzett, mint bármely más fiatal, több közt kertészkedéssel, ami 18 éves kora előtt csak annyit jelentett, hogy füvet és sövényt nyírt mások kertjében.

Nos, én még gyerek voltam, úgyhogy fűnyírót toltam, fák között jártam, és láncfűrészt adtak a kezembe... De jó móka volt, tetszett

Keanu Reeves egy korábbi interjúban beszámolt arról, hogy a Jó szerencse forgatása közben sérülést szerzett. A színész humorosan úgy írta le a történteket, hogy "a térdem megreccsent, mint egy chips". Beakadt a lába a szőnyegbe és elesett, a térdei pedig megsérültek. A Mátrix színésze pozitív hozzáállással és viccelődve mondta el az esésének történetét. Ebből is látszik, miért ő a nézők egyik kedvence, pozitivitása sokaknak szimpatikus.

Sokan úgy gondolják, illik hozzá a mostani szerepe is, hiszen a Jó szerencsében egy jóakaró angyalt alakít, 28 évvel azután, hogy az ördög ügyvédjeként jelent meg a mozivásznon - írja a People.