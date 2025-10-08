Már elérkezett az MI-generált sztárok kora? Töltsd ki a kvízünket és megtudhatod!

Egyre több olyan influenszer és sztár tűnik fel a neten, akik valójában nem is léteznek, csak a mesterséges intelligencia (MI) alkotta meg őket. Nemrég Hollywoodban is kitört a botrány, és sokan azon vitáznak, vajon hol húzódik a határ a valóság és az illúzió között.
Már nemcsak hús-vér színésznők léteznek, legalábbis ezt üzeni nekünk Tilly Norwood esete, aki a létezésével az első olyan “színésznővé” vált, aki teljes egészében mesterséges intelligencia által generált.
Az elmúlt években egyre több fejlesztettek a mesterséges intelligencián. Manapság már többször találkozunk olyan “influenszerekkel”, akik nem hús-vér emberek, hanem CGI-karakterek. Ráadásul a számítógéppel generált személyiségek nagyon hasonlóak a valódi véleményvezérekhez. Ők is úgy pozicionálják magukat, hogy minél emberibbnek tűnjenek: ugyanúgy szelfiket és egyéb tartalmakat tesznek közzé a mindennapi életükből, mint az emberi társaik.
Különféle típusú virtuális influenszerek léteznek, a nem emberi karakterektől a rendkívül valósághű, „emberszerű” személyiségekig. Talán ismerősek lehetnek számodra a következő influenszerek, mint Lil Miquela, Shudu Gram vagy Aitana López. Ezek az influenszerek több közösségi oldalt üzemeltetnek, és többüknek valós üzleti értéke és marketing együttműködései vannak.
Ezek az influenszerek gyakran ugyanúgy énekelnek, táncolnak, vagy épp modellkednek, amiért jól megfizetik őket.
A kutatások szerint az emberek már nagyobb arányban hisznek már a mesterséges intelligencia által generált arcok hitelességében, mint a valódiakéban. Egy teszt során a MI-képek kétharmadát igazinak gondolták, míg a valódi fotókat csak az esetek felében találták hitelesnek.
Manapság már nem ritka, hogy egy kép vagy rövid videó olyan finoman van megalkotva, hogy még egy szakértő szem is meginoghat.
Teszteld az MI-detektorodat és próbáld ki magad a kvízünkben!
