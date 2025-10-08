RETRO RÁDIÓ

Már elérkezett az MI-generált sztárok kora? Töltsd ki a kvízünket és megtudhatod!

Egyre több olyan influenszer és sztár tűnik fel a neten, akik valójában nem is léteznek, csak a mesterséges intelligencia (MI) alkotta meg őket. Nemrég Hollywoodban is kitört a botrány, és sokan azon vitáznak, vajon hol húzódik a határ a valóság és az illúzió között.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.08. 20:45
influenszer színésznő mesterséges intelligencia

Már nemcsak hús-vér színésznők léteznek, legalábbis ezt üzeni nekünk Tilly Norwood esete, aki a létezésével az első olyan “színésznővé” vált, aki teljes egészében mesterséges intelligencia által generált.  

mesterséges intelligencia - ezzel jött létre Miquela
Egyre több mesterséges intelligencia alapú influenszer jön létre. Fotó: Miquela / Instagram

Hatalmasat fejlődött a mesterséges intelligencia

Az elmúlt években egyre több fejlesztettek a mesterséges intelligencián. Manapság már többször találkozunk olyan “influenszerekkel”, akik nem hús-vér emberek, hanem CGI-karakterek. Ráadásul a számítógéppel generált személyiségek nagyon hasonlóak  a valódi véleményvezérekhez. Ők is úgy pozicionálják magukat, hogy minél emberibbnek tűnjenek: ugyanúgy szelfiket és egyéb tartalmakat tesznek közzé a mindennapi életükből, mint az emberi társaik.  

Mik ezek a virtuális influenszerek? 

Különféle típusú virtuális influenszerek léteznek, a nem emberi karakterektől a rendkívül valósághű, „emberszerű” személyiségekig. Talán ismerősek lehetnek számodra a következő influenszerek, mint Lil Miquela, Shudu Gram vagy Aitana López. Ezek az influenszerek több közösségi oldalt üzemeltetnek, és többüknek valós üzleti értéke és marketing együttműködései vannak.  

Ezek az influenszerek gyakran ugyanúgy énekelnek, táncolnak, vagy épp modellkednek, amiért jól megfizetik őket. 

Teszteld, mennyire vagy átverhető! 

A kutatások szerint az emberek már nagyobb arányban hisznek már a mesterséges intelligencia által generált arcok hitelességében, mint a valódiakéban. Egy teszt során a MI-képek kétharmadát igazinak gondolták, míg a valódi fotókat csak az esetek felében találták hitelesnek. 

Manapság már nem ritka, hogy egy kép vagy rövid videó olyan finoman van megalkotva, hogy még egy szakértő szem is meginoghat.

Teszteld az MI-detektorodat és próbáld ki magad a kvízünkben! 

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Ő Lil Miquela – vajon igazi?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Igazinak tűnik – az is?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Vajon létezik?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Aitana López a neve – de vajon tényleg él?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Vajon igazi?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Shudu Gram a neve. Valódi szupermodell, vagy digitális teremtmény?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Ő Aika Kittie. Igazi lány, vagy csak illúzió?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Vajon az ő mosolya mögött is algoritmus áll?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Ő Imma.
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Vajon ő igazi?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu