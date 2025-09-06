Sokkoló jövőkép: tényleg ez vár az influenszerekre?

A Casino.org szakértői szerint 25 év múlva az influenszer világban az fiatalok kinézete drasztikus változásokon fog keresztül menni. A látvány korántsem vonzó, mivel foltos bőr, hajhullás, púpos testtartás és egy hegyes „boszorkány–áll” jellemzi. A kutatók megalkották Ava nevű modellt, amely bemutatja, hogyan alakulhat az influenszerek külseje a jövőben.

Egy átlagos influenszer kinézete drasztikusan meg fog változni 25 év múlva / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Az influenszer világ sokkoló külsőre számíthat!

A szakértők szerint Ava a jövő influenszereinek arca, de egyben intő jel is, mivel a szépségideálok hajszolása, a szüntelen tartalomgyártás és a digitális életmód hosszú távon nyomot hagy a testen. Az influenszerek gyakran heti 90 órát is dolgoznak, többnyire görnyedve a telefonjuk felett. Ez nemcsak kerek vállakat és előretolt fejtartást okozhat, hanem tartós nyakfájdalmat is.

A vastag smink, a gyakori termékváltások és a LED–fények felgyorsítják a bőr öregedését, gyulladást, foltosságot és ráncokat eredményezve. A folyamatos képernyőhasználat szem alatti karikákhoz, pirossághoz, szárazsághoz és látásproblémákhoz vezethet. Az éjszakai munka és a rendszertelen alvás krónikus fáradtságot, hajritkulást és duzzadt szemhéjakat okozhat.

A töltőanyagok túlzásba vitele sem marad következmények nélkül: idővel elvándorolhatnak, torzítva az arcvonásokat, pufibb arcot és természetellenes textúrát adva. A haj sem menekül, mert az állandó póthaj és szoros frizurák gyengítik a hajhagymákat, ami kopaszodáshoz vezethet - írja a Daily Mail.

A kutatók szerint Ava nem csupán egy fantáziafigura, hanem egy figyelmeztetés is: ha az influenszerkultúra jelenlegi ritmusában halad tovább, 2050-re a szépségideál egészen groteszk formát ölthet.

Az alábbi videóban látható, hogy néz ki Ava: