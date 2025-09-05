Ennyi volt: Meghan Markle piszok kellemetlen helyzetbe került

Úgy tűnik, Meghan Markle észrevétlenül bezárta online boltját, amelyen általa válogatott ruhákat és kiegészítőkből álló kollekciókat árult – sokak szerint ez egyenesen kellemetlen.

A rajongókat is meglepte Meghan Markle boltjának váratlan bezárása / Fotó: AFP

Sussex hercegnéje a ShopMy-fiókját használta arra, hogy mindent áruljon, a 20 fontos (9000 Ft) szürke pólóktól egészen az 1600 fontos (726 ezer Ft) selyemruhákig, amelyeket úgy írt le, mint tökéletes viseletek a mindennapokhoz. A platform, amelyet gyakran influenszerek használnak, lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy jutalékot keressenek termékek ajánlásával.

Meghan idén márciusban kezdte használni a ShopMy-t, közvetlenül a Szeretettel: Meghan első évadának megjelenése után, ahol linkeket posztolt azokhoz a ruhákhoz, amelyeket a műsorában viselt.

Egy kézzel válogatott, gondosan összeállított gyűjtemény azokból a dolgokból, amiket szeretek, remélem, örömötök lelitek bennük!

- állt a hercegné profiljának bemutatkozás részén korábban.

Míg az oldala korábban tele volt ruhák és kiegészítők válogatott kollekciójával, amelyeket ő maga hordott, most teljesen üres.

Amikor rendszeresen frissítette oldalát, Meghan blúzokat, különféle, a saját stílusához illő neutrális darabokat, valamint mindenféle kiegészítőt árult, amelyek tökéletesek voltak a közelgő melegebb napokra, természetesen a designer darabok sem maradtak ki. Ruhatára bemutatásán túl lakberendezési tárgyakat, szépségápolási cikkeket, sőt gyerekeknek szánt termékeket is hozzáadott oldalához, mielőtt az rejtélyesen leállt.

A rajongók döbbenten fogadták az oldal eltűnést, miután egy szemfüles királyi megfigyelő felhívta a figyelmet a jelenségre, Meghan azonban semmilyen magyarázatot nem adott arra, miért tűnt el a fiókja. A sussexi hercegné először a múlt héten beszélt ShopMy-oldaláról, amikor elmondta, hogy érdekes kísérlet volt, és szerette volna, hogy lehetőséget adjon az embereknek utánozni a stílusát.

A fiók eltűnése egybeesik azzal, hogy Meghan lemaradt egy fontos mérföldkőről, mivel a Szeretettel: Meghan című műsora nem került be a streamingóriás top 10-es listájára. A Netflix megerősítette, hogy a második évad nem tudott számottevő nézettséget hozni világszerte, a műsor sem az Egyesült Királyságban, sem Amerikában, sem más országban nem szerepelt a top 10-ben - írta a Mirror.