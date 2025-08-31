Kíméletlenül bántak a kritikusok Meghan Markle-el

Meghan Markle ismét reflektorfénybe került, miután bemutatták Netflix-sorozata, a With Love, Meghan második évadát. A kedden debütált széria ugyanazt a formátumot követi, mint az első évad: a sussexi hercegné főz, vendégül látja híres barátait, és betekintést enged hétköznapibb oldalába.

Meghan Markle ismét reflektorfénybe került Fotó: JLPPA/Bestimage

A fogadtatás azonban korántsem egységes. Bár sok néző pozitívan reagált a produkcióra, a kritikusok közül többen kíméletlenül elmarasztalták. A brit The Spectator például úgy fogalmazott, hogy az új részek „ugyanolyan szörnyűek, mint az első évad”. A Guardian újságírója, Lucy Mangan sem volt elragadtatva:

Olyan unalmas, olyan erőltetett, olyan mesterkélt, hogy a végén már szinte lenyűgözővé válik.

Alexander Larman még keményebb hangot ütött meg:

A számtalan próbálkozás, hogy önálló sztárrá váljon – televíziós műsorokkal, podcastokkal és természetesen az As Ever termékcsaláddal – nem hozta meg a várt sikert. Ha nem vállalkozik egy újabb kitárulkozó memoár megírására, könnyen a feledés homályába merülhet.

A hercegné egyelőre nem reagált a bírálatokra, inkább a közösségi médián keresztül oszt meg részleteket műsorából – írja az Express. – A visszajelzések sokszínűsége azonban jól látszik: míg egyesek a sorozat végét követelik, addig mások kifejezetten szórakoztatónak tartják. A Town & Country magazin szerint amikor Meghan kissé kikerül a komfortzónájából, a With Love, Meghan működik; a sorozat akkor a legerősebb, amikor együtt tanul a nézővel, és hitelesen reagál új dolgokra. A BBC királyi tudósítója, Sean Coughlan pedig a sorozatot menekülésnek és aspirációnak nevezte:

Olyan, mint egy pohár pezsgő egy szürke napon.

Egyesek szerint a Netflix jövőbeli együttműködését is megkérdőjelezheti a folytatás minősége, míg mások a könnyed, álomszerű hangulat miatt rajonganak érte.