Tragédia: gyermeke végignézte, influenszer anyja halálát, golyó találta el

Két autós balhézott össze egy piros lámpánál, egyikük tüzet nyitott, és véletlenül eltalálta a 27 éves nőt. Kisfia mellett édesanyja és férje is végignézte a szörnyű és tragikus esetet. Az influenszer vitázott az autójában.

Gyermeke végignézte influenszer anyja halálát Fotó: Scott Rodgerson / unsplash.com – Képünk illusztráció

Arizona államban egy közúti lövöldözésben vesztette életét Yarely Ashley Hermosillo, a 27 éves influenszer, akit egy eltévedt golyó talált el Glendale-ben – írja a The Sun.

A nő férjével, édesanyjával és négyéves kisfiával ült az autóban a piros lámpánál, amikor a mellettük lévő két sávban várakozó sofőrrel vitába keveredett. A középső sávban várakozó Jesus Preciado Dousten a rendőrség szerint „egy véletlenszerű irányba” tüzet nyitott, a golyó pedig fejen találta Hermosillót. A nőt azonnal az arizonai kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. Férjének, anyjának és gyermekének nem esett baja.

A rendőrök a térfigyelő kamerák felvételei alapján elkapták Doustent, lakásában további fegyvereket találtak. A férfit a többi között gyilkossággal, súlyos testi sértéssel és illegális fegyvertartással is vádolják.

Az influenszer nagyon népszerű volt

Yarely Ashley Hermosillónak több, mint 300 000 követője volt a Facebookon, Instagramon és TikTokon, Főzős videói rendkívül népszerűek voltak.

A családja megrendülve így búcsúzott tőle,

Yarely szerető feleség, odaadó anya és gyönyörű lélek volt, akinek a fénye mindenkit megérintett, aki ismerte. Maga mögött hagyja férjét és négyéves fiukat, akik most elképzelhetetlen veszteséggel néznek szembe.

A hozzátartozók gyűjtést indítottak a GoFundMe oldalon a temetési költségek fedezésére.