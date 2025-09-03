Gólyahír: gyermeket vár a magyar sztárpár

A magyar influenszer és a Farm VIP volt versenyzője Henry Kettner felesége, Kiss Rebeka 2023-ban jegyezte el egymást. A házaspár titokban, egy gyönyörű szertartás keretein belül kötötték össze az életüket. A pár a Maldív-szigeteken, a tenger partján házasodott össze, majd Magyarországon egy káprázatos, templomi esküvőt is megtartottak.

Tofu a pár első „gyermeke” (Fotó: Instagram)

A párnak első "gyermeke" a Tofu névre hallgató corgi kutyus. A kiskutyát mindenhova magukkal viszik és saját bevallásuk szerint is elkényeztetik. Most azonban megérkezett a hihetetlen hír, a pár gyermeket vár.

Kisbabánk lesz! Mondhatnám, hogy egy új fejezet kezdődik az életünkben, de inkább azt mondanám, hogy egy könyvet most kiolvastunk, és egy teljesen új könyvet nyitunk, aminek mi írjuk a történetét

A házaspár az Instagram-oldalán az ultrahang felvételt tartva, mosolyogva osztotta meg a hírt a követőikkel. A pár rajongói hatalmas gratulációkkal és örömmel fogadták a hírt. A szerelmesek ez után családtagjaikkal is megosztották a terhességet, erről megható videó is készült.

A jövőbeli nagyszülők ölelésbe fogták a kismamát, míg a pár barátai viccesen megkérdezték Henryt, hogy terhes-e. Az izgatott apuka megosztotta, hogy a terhesség a 16 hétben jár és a kisbaba nagyjából akkora, mint egy alma.

Henry a baba születése előtt is apának hívja magát, mindig is Tofu apukája marad. A kiskutya a napokban kozmetikusnál járt, de nem igazán tetszett neki az élmény. Az influenszer elmondása szerint első gyermekét kísérte el a fürdetésre.