Henry Kettner nem hitte, hogy ez megtörténik vele az esküvőjén

Henry Kettner és Kiss Rebeka kapcsolata újabb mérföldkőhöz érkezett: a pár a Maldív-szigeteken tartott polgári esküvőjük után most a templomban is örök hűséget fogadott egymásnak. A meghitt szertartás során az orgona hangjai és a család, barátok jelenléte tették még emlékezetesebbé a napot.

Henry Kettner párja, Kiss Rebeka már a felesége (Fotó: Szabolcs László)

Henry Kettner leírhatatlan boldogságot érez

A templomi esküvő különleges jelentőséggel bírt számukra. „Nehéz szavakba önteni, mennyire különleges napunk volt, ugyanis tegnap volt a templomi esküvőnk” – osztotta meg Henry az Instagramon.

Már a templomi próbán kirázott minket a hideg, annyira gyönyörű volt az egész, viszont az a pillanat, amikor szól az orgona és végig sétál az ember az oltárig, majd ott örök hűséget fogad, tényleg leírhatatlan! Soha nem gondoltam volna, hogy ez engem meg tud hatni, hát tegnap kiderült, hogy tévedtem!

A pár korábban a Maldív-szigeteken mondta ki a boldogító igent, ahol a szertartás során némi izgalom is közrejátszott. „Az esküvőnk rövid, de annál meghatóbb és valahol vicces is volt. Nagyon vicces volt angolul visszamondani azt, amit az az ember mondott, aki összeesketett minket. Néha annyira izgultam és úgy vert a szívem, hogy szerintem teljesen hülyeségeket mondtam” – mesélte Henry korábban a hot! magazinnak. Rebeka is elismerte, hogy az izgalom miatt nem mindig tudta pontosan visszamondani az eskü szövegét.

Henry Kettner igazán romantikus alkat

Az eljegyzésük is emlékezetes volt: Henry egy különleges utazást szervezett Rebekának Horvátországba, ahol egy világítótorony tetején, naplementében kérte meg a kezét.

A templomi esküvő során a pár meghitt pillanatokat élt át szeretteik körében. „Nagyon hálásak vagyunk, köszönjük minden családtagunknak és barátunknak, hogy együtt élhettük át életünk egyik legkülönlegesebb napját!” – írta Henry az Instagram-posztjában.

Jön a baba?

A jövőre nézve a pár tervei között szerepel a családalapítás is. „Már többször is szóba jött; lassan harmincévesek leszünk, nem szeretnénk tovább halogatni, szeretnénk fiatalon szülők lenni” – árulta el nemrégiben Henry a hot! magazinnak adott interjújában. A Farm VIP egykori sztárja tehát úgy tűnik, megtalálta az igazit, és mi csak reménykedni tudunk abban, hogy minden ilyen szépen alakul ezután is a szerelmespár életében.