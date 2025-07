Megrendülve búcsúzott Sári Évi Schmuck Andorról: "Megdöbbentem"

Schmuck Andor halálhíre sokkolta a sztárvilágot is. Július 14-én jött a szomorú hír, hogy 54 éves korában elhunyt Schmuck Andor. A politikus a Nagy Duettben jelentette be, hogy súlyos betegséggel küzd. Mestere Sári Évi volt, aki a Metropolnak nyilatkozott az esetről. Őt is megrázta a tragédia, főleg, hogy nem tudta, mi lehet a pontos diagnózis.

Sári Évi és Schmuck Andor a Nagy Duettben. Fotó: mw bulvár

Azt hittem, hogy kapja a kezeléseket. Én nem gondoltam, hogy ez ennyire előre haladott.

"Azt tudtam, hogy beteg, azt elmondta, amikor kezdtük a duettet... Akkor nem mondta el a stábnak, ott senkinek, csak nekem mondta, hogy tudjam, ha néha kicsit erőtlenebb vagy bármi van, akkor annak ez az oka. De azt nem mondta el, hogy ennyire nagy a baj, tehát most megdöbbentem."-vallotta őszintén Sári Évi.

Végezetül csupa pozitív dolgot tudott elmondani egykori Nagy Duett partneréről: