Gyász: Meghalt Schmuck Andor

Lapinformációk szerint tragikus hirtelenséggel, betegségével való hosszú küzdelem után hunyt el az ismert egykori politikus, a Tisztelet Társasága alapítója, és médiaszemélyiség, Schmuck Andor. A politikus március végén sokkolta a közvéleményt súlyos betegségének hírével, akkor még reményteli, bizakodó hangnemben várta a gyógyulást.

Schmuck Andor alázattal viselte betegségét.

Ahogy arról a Metropol már beszámolt, a mindig életvidám politikus március végén, A Nagy Duett egyik élő adásában jelentette be, hogy súlyos beteg, életmentő kezelésekre szorul, amiket csak a műsor miatt hagyott félbe. Az egykori politikus folyton úton volt, és még betegségében is csak azon volt, hogy másokon segítsen. Egy múlt csütörtöki rendezvényen is részt vett még, amelyet idősek számára szerveztek, ennek tükrében is különösen megdöbbentő a hír.

Andort már egy ideje nem tuták elérni ismerősei, ezért rettentő aggodalmukban hívták a hatóságokat. Lakásának ajtaját a tűzoltóknak kellett betörniük, itt találták meg a sztárt. A rendőrorvos az idegenkezűséget kizárta, de a boncolást még meg kell várni, hogy pontos információkkal rendelkezzenek.

Schmuck Andor a betegség hatására majdnem minden vagyontárgyát eladta, és puritán körülmények között élt. Így már teljesen elégedett volt jelenlegi helyzetével, ahol egy ágy, fürdőszoba és mosógép várja haza.

Sokkal fontosabb az, hogy amit az ember eddig csinált az fennmaradjon és működjön, egészen addig, amíg lehet

– nyilatkozta bölcsen a politikus a TV2 Tények interjújában.

Andor nagyon fontosnak tartotta kiemelni azt is, hogy az ne veszítsük el pozitivitást és az örömet az életben. Ebben segített vagyonával az embereknek, hogy minél többen tudják támogatni beteg hozzátartózóikat.