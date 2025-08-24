Személyvonat rohant a kisteherautóba – tucatnyi utast kellett kimenteni

Súlyos közlekedési baleset történt Jászkiséren, ahol egy személyvonat és egy kisteherautó ütközött az Apáti út közelében. A vonat a baleset következtében teljesen leállt, a hatóságok azonnal megkezdték az utasok kimentését. A helyszínre kiérkező tűzoltók több tucat utast segítettek le a szerelvényről. Az utasokat ezután egy mentesítő autóbusz szállította tovább - írja a Katasztrófavédelem.

A baleset okát egyelőre nem közölték, ahogyan arról sincs hivatalos információ, hogy történt-e személyi sérülés.