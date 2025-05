Most érkezett: villamos alá esett egy utas a Blahán - fotókon a mentés drámai pillanatai

Döbbent, valósággal sokkos állapotban ácsorgó emberek tömege mellett hajtottak be a mentősök és a tűzoltók ma, kora délután a Blaha Lujza téri Népszínház utcába. A villamosmegállóhoz rohantak, ahol ijesztő baleset történt: információink szerint ugyanis egy ember a villamos alá esett.

Az utas a villamos alá esett, a tűzoltóknak kellett kimenteni / Fotó: Metropol

Villamos alá esett utast mentettek

Bár egyelőre nem tudni, hogy pontosan hogyan is történt az eset, lapunk úgy értesült, hogy az utas vélhetően éppen felszállt volna a 28-as járatra, amikor valószínűleg egy óvatlan lépés miatt becsúszott a villamos lépcsője alá, ahova be is szorult. Innen nem is tudták kiszedni, ezért azonnal riasztották a Katasztrófavédelem munkatársait.

Villamos alá esett egy ember Budapest VIII. kerületében, a Népszínház utcában, a Blaha Lujza térnél. A balesethez a fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották

- mondta el az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Kiderült, hogy az egész monstrumot meg kellett emelni, hogy a bajba jutott utast ki tudják menteni:

A rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett rögzítették, majd a BKV mentőszerének segítségével megemelték a villamoskocsit, és kiszabadították a bajba jutott embert. A helyszínre érkeztek a mentők is

A mentősök a helyszínen látták el a bajba jutott illetőt / Fotó: Metropol

Velük együtt érkeztek a mentők is, akik nagy erőkkel kezdtek neki a sérült ellátásának. Bár jelen pillanatban nem tudni, hogy milyen állapotban van, úgy értesültünk, hogy a helyszínen próbálták meg ellátni. A környéken lézengők közül többen is végignézték a drámai életmentés perceit:

"Hirtelen nagy zavar támadt, sokan odaszaladtak, aztán jöttek a mentősök is. Akkor tudtuk meg, hogy valaki beszorult a villamos alá, úgy hallottuk, hogy valahogyan a lépcsőkhöz. Nem is tudom, oda hogyan eshet be valaki, de az biztos, hogy ijesztő volt" - mondta egy helyszínen ácsorgó férfi.

Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste az Országos Mentőszolgálatot, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.