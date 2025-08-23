RETRO RÁDIÓ

Kiderült: ezek a sorozatok illenek hozzád a csillagjegyed alapján

Így könnyebb lehet a választás a következő sorozathoz.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.08.23. 18:30
ezotéria csillagjegy Netflix sorozat horoszkóp

A Netflix egy teljesen új funkcióval bővült, amely a csillagjegyed alapján ajánl neked néznivalót. A népszerű streamingszolgáltató 300 millió előfizetője mostantól a horoszkópjának megfelelően is kereshet sorozatokat és filmeket.

Ezek a sorozatok illenek hozzád a csillagjegyed alapján Fotó: drazen_zigic

Mind a 12 csillagjegyet egy válogatott listával ábrázolták, amely megfelel az egyes jegyek energiájának. Az asztrológia rajongói számára néhány extra is található a „Vigyázz, a Merkúr retrográd!” cím alatt, például a Black Mirror és Az elveszett világ: Jurassic Park című filmek.

Az összes kategória listája és az egyes kategóriákhoz javasolt műsorok listáját alább mutatjuk:

  • A Szűz csillagjegyűek mindig nyüzsögnek – Oppenheimer, A vezércsel, Szemfényvesztők
  • A Mérleg csillagjegyűek tisztességesen játszanak a szerelemben és a háborúban – Peaky Blinders, Ozark, Mr. és Mrs. Smith
  • A Skorpió csillagjegyűek élvezik a rejtélyeket – Wednesday, You, House
  • A Nyilasok kalandot hoznak - Star Trek, A Nagy Fal, Vaják
  • A Bakok aktiválják a főnök módot - Briliáns elmék, A becsület védelmében, Hostage
  • A Vízöntők másvilágiak - Stranger Things, Resident Alien, E. T., a földönkívüli
  • A Halak megvalósítják az álmot - Yesterday, Hirtelen 30, Good Witch
  • A Kosok szeretik a káoszt és a versenyt - Love Is Blind UK, Squid Game, The Boyfriend
  • A Bika a bulik lelke - Koszorúslányok, Below Deck, Superbad, avagy miért ciki a szex?
  • Az Ikrek kiadják a titkokat - Bridgerton, The Office, Motherland
  • A Rákok sírnak, ha akarnak - Holt költők társasága, Fülig beléd zúgtam, Forrest Gump
  • Az Oroszlánok főszereplői energiával rendelkeznek - Emily Párizsban, A korona, A csókfülke

A Netflix előfizetői a netflix.com/yourzodiacwatchlist oldalon található Your Zodiac Watchlist (A csillagjegyedhez kapcsolódó filmek és sorozatok listája) menüpontban tekinthetik meg a horoszkópjuknak megfelelő filmek és sorozatok teljes listáját - írja a The Sun.

 

