Kiderült: ezek a sorozatok illenek hozzád a csillagjegyed alapján

Így könnyebb lehet a választás a következő sorozathoz.
A Netflix egy teljesen új funkcióval bővült, amely a csillagjegyed alapján ajánl neked néznivalót. A népszerű streamingszolgáltató 300 millió előfizetője mostantól a horoszkópjának megfelelően is kereshet sorozatokat és filmeket.
Mind a 12 csillagjegyet egy válogatott listával ábrázolták, amely megfelel az egyes jegyek energiájának. Az asztrológia rajongói számára néhány extra is található a „Vigyázz, a Merkúr retrográd!” cím alatt, például a Black Mirror és Az elveszett világ: Jurassic Park című filmek.
Az összes kategória listája és az egyes kategóriákhoz javasolt műsorok listáját alább mutatjuk:
A Netflix előfizetői a netflix.com/yourzodiacwatchlist oldalon található Your Zodiac Watchlist (A csillagjegyedhez kapcsolódó filmek és sorozatok listája) menüpontban tekinthetik meg a horoszkópjuknak megfelelő filmek és sorozatok teljes listáját - írja a The Sun.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.