Squid Game-rajongó vagy gyilkos katona? Rémisztő, mi folyik ebben a kerületben

Még a legműveltebbeken is kifogott az e heti kvízünk, de az égi jelenségek talán kissé oldották az emiatt fellángoló feszültséget. Egy maszkos férfi miatt kész Squid Game-lázban égett Pestszentlőrinc. Ezek voltak a hét top5 legolvasottabb hírei a Metropolon!

A top5 legolvasottabb hírei közül legjobban a Metropol kvíze érdekelte olvasóinkat. Te is zseni vagy? / Képünk illusztráció: pexels.com

Csak a zsenik tudják

Te tudod, hogy mikor volt a berlini fal leomlása? És azt, hogy melyik bolygón van a Naprendszer legnagyobb hegye? Most tesztelhetted a tudásodat! Pokolian nehéz kvíz hozta lázba olvasóinkat: 10 emberből 9 biztosan nem tudja erre a 7 kérdésre a választ! Te a zsenik között vagy?

Mesés időszak

Égi jelenségekből nem volt hiány a nyár első hónapján, az már biztos! A top5 legjei között az égi jelenségről szóló cikkünk végzett, főszerepben a Holddal, illetve annak sarlójával! Aki az éjszakai égboltra nézett a június 26-29-ei időszakban, lélegzetelállító égi jelenséget láthatott.

Napokig különleges égi jelenség tűnt fel Magyarország éjszakai égboltján / Képünk illusztráció: pexels.com

Óriási rejtély

Újra túrabakancsot húzott a Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában nevű csapat, hogy felfedezze hazánk rejtélyes, elhagyatott helyeit. Ezúttal egy titokzatos bunkert találtak Borsodban és elképedtek tőle, ami ott tárult eléjük: filmtekercsek, sugármérő és rádiók is voltak ott.

A hazai urbexesek olyan titokzatos helyre bukkantak Borsodban, ahol megállt az idő / Fotó: Dragon Urbex - Eltűnő szépségeink a múlt árnyékában

Mi folyik Pestszentlőrincen?

Rémület lett úrrá a XVIII. kerületben élőkön. Pestszentlőrincen különös maszkot viselő alakok jelentek meg. Egyikükről egy hátborzongató fotó is készült, amit egy helyi lakos biztonsági kamerája rögzített. Kik lehetnek ők? Gyilkos katonák? Vagy a Squid Game - Nyerd meg életed című Netflix-sorozatból léptek elő?

Ki lehet ez a rémisztő alak? / Fotó: Facebook

Életveszélyes, ami nyáron folyik

Ránk tört a kánikula, robban a hőmérő is a melegtől és a hőség az emberi szervezetet sem kíméli. A nyári hőség akár életveszélyes is lehet, főleg a cukorbetegeknek érdemes komolyabban odafigyelni. A Budai Egészségközpont szakembere, Dr. Borus Hajnal szerint a meleg többek között vércukorszint-ingadozást is okozhat. Mit tegyünk?