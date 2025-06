Lélegzetelállító égi jelenség ragyog fel hazánk felett

Túl vagyunk az év legrövidebb éjszakáján, de a nyári napforduló után is tartogat még meglepetéseket számunkra az éjszakai égbolt. A csillagászat szerelmesei a június végi égi jelenségek között gyakran találkozhatnak majd a Hold pengeéles sarlójával, amely a hónap végéig még számtalan együttállással is megörvendezteti azokat, akik rabjai a csillagászati látványosságoknak.

Égi jelenségekből június végén sem lesz hiány, amikor a holdsarlót számos más égitesttel láthatjuk majd együttállásban – Fotó: Benjamin Farren / Pexels

Újholddal kezdődnek a június végi égi jelenségek

Az első látványosság igazából nem is látványosság, ugyanis június 25-én, amikor újhold kezdődik, a Hold pont hogy nem lesz látható majd az éjszakai égbolton.

Június 26-án elsősorban a távcsővel rendelkezőknek lesz érdemes az eget kémlelniük, de az élesebb szeműek akár szabad szemmel is megpillanthatják majd a rendkívül vékony, mindössze 3%-os, azaz az újhold után 32 órás és 55 perces holdsarlót. A leglátványosabb ez az égi jelenség majd 21 óra 26 perckor, a polgári szürkület végén lesz, amikor is 5,9 fokos magasságban láthatjuk majd az égen a pengeéles holdsarlót. A szemfülesek kiszúrhatják majd a Hold mellett a Merkúrt is.

Június 27-én már távcső sem kell majd, ugyanis szabad szemmel is látható lesz a Naprendszer első bolygójának, a Merkúrnak az együttállása a még mindig nagyon vékony holdsarlóval, ami még ekkor is mindössze 7%-os lesz. Ezért az égi jelenségért 21 óra 25 perckor lesz érdemes az eget kémlelni. Ekkor a két égitest 5,8 fokos távolságba ér egymástól, a Merkúr pedig a nyugati látóhatár felett 7 fokkal látszik majd – írja honlapján a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

Június 29-én pedig visszatér majd az esti égboltra a Mars és a Regulus – természetesen a holdsarló társaságában. A vörös bolygó, a 22%-os fázisú Hold és az Oroszlán csillagkép legfényesebb csillaga pontban 22 órakor áll össze az égbolton, mindez pedig a nyugati látóhatár felett történik majd meg 15 fokkal. Érdekesség, hogy

ehhez hasonló együttállást már láthattunk néhány héttel korábban, ám azóta a Mars egy holdhónap ideje alatt átvonult a Regulus nyugati oldaláról a keletire.

Így annyiban lesz más ez az égi jelenség a korábbinál, hogy ahhoz képest a vörös bolygó és a Regulus mostanra helyet cseréltek egymással.