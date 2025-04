Csodálatos égi jelenség vár rád! Ennek a bolygónak láthatod most hatalmas, vékony mosolyát

Égi jelenségekben bővelkedik az áprilisi hónap is. Nemrég a Lyridák csillaghullást figyelhettük meg, szemtanúi lehettünk egy hármas együttállásnak is, ami egy mosolygós fejet ábrázolt. A mai esti órákban is megfigyelhetünk egy gyönyörű égi jelenséget!

Égi jelenség: megtekinthetjük a leheletvékony alkonyi holdsarlót (Fotó: Ramadanovic / Shutterstock)

Égi jelenség: Ez vár ránk ma este!

Beszéltünk sokféle égi jelenségről: a Lyridák meteorrajról, és a hármas bolygóegyüttállásról, azonban ejtsünk még szót a Holdról is. Április 26-án hajnalban megtekinthettük a vékony holdsarlót. A pirkadat miatt nehezen lehetett megfigyelni, azonban a korán kelők, például Budapesten 4:43-kor lehettek szemtanúi ennek az égi jelenségnek. A mai nap is hasonló égi jelenséget tekinthetünk meg az égen: ez az alkonyi holdsarló.

A tiszta égbolt sokat segít a vékony holdsarló megfigyelésében (Fotó: Gagarin Iurii / Shutterstock)

Ennek a jelenségnek 28-án, de 29-én is szemtanúi lehetünk. 28-án az északnyugati horizontot megfigyelve megtekinthetjük a leheletvékony holdsarlót. A holdsarló mindössze 1,4 százalékos lesz. Hiába lesz nagyon vékony a Hold, tiszta idő esetén gyönyörű látványt fog nyújtani – szabad szemmel is könnyen látható lesz. Keleten 20:19-kor, Budapesten 20:30-kor és nyugaton 20:40-kor tekinthetjük meg teljes pompájában. Ezután még 50 percünk lesz holdnyugtáig, hogy megfigyeljük a csodás égi jelenséget. Aki lemarad róla hétfő este, az még kedden is bepótolhatja a látványát. Igaz, ekkor már 5,9 százalékos lesz azonban a sarló. Az ideális időpont ennek a megtekintéséhez keleten 21:00-kor, Budapesten 21:10-kor és nyugaton pedig 21:20-kor lesz.

Különös égi jelenség: a napkutya

Nem ritka, azonban gyönyörű látványt nyújt a melléknap jelensége is, nem hivatalos nevén a napkutya. Többször is lencsevégre szokták kapni ezt a jelenséget. A napkutya a napkorongtól két oldalon elhelyezkedő fényes foltok formájában jelenik meg az égen. A melléknapok kialakulásához lapos hatszögletű jégkristályok szükségesek.

Így néz ki a napkutya (Fotó: Wan Norazalini Wan Hassan / Shutterstock)

Ez a jelenség általában a magasan lévő fátyolfelhőkön jön létre. Ha nagyon hideg van, akkor lehetséges, hogy az alacsonyan elhelyezkedő jégkristályokon is létrejöhet.