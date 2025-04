Ekkora mosolyt még nem láttál! - Különleges égi jelenséget csodálhatunk meg a héten

Péntek reggel egy mosolygós arcra lehetnek majd figyelmesek, akik felpillantanak az égre. Ez az égi jelenség a Vénusz, a Szaturnusz és a Hold együttállásának lesz köszönhető.

Aranyos égi jelenséget pillanthatunk majd meg: egy mosollyal találhatjuk szembe magunkat / Fotó: Jetsura

Égi jelenség: Mosolyog ránk az ég

Április 25-én, péntek reggel egy érdekes égi jelenséget tekinthetünk majd meg: a Vénusz, a Szaturnusz és a Hold, pontosabban félhold szemmel láthatóan közel kerülnek majd egymáshoz, és egy háromszög alakzatot fognak majd formálni: ezt hármas együttállásnak szoktuk nevezni. Azonban mindezt úgy teszik meg, hogy egy mosolygós arcra fog emlékeztetni, amiben a Szaturnusz és a Vénusz lesznek a szemek, a félhold pedig a mosolygós száj. Napfelkelte előtt csodálhatjuk majd meg ezt az égi szmájlit, a keleti horizont közelében. A jelenséget szerencsére szabad szemmel is jól megfigyelhetjük majd, hiszen mindkét bolygó igen fényes, illetve a hold fénye is beragyogja majd a hajnali eget. Még 2018-ban a NASA Hubble űrteleszkópja is lencsevégre kapott egy mosolygós fejet.

A mosolygós fej jól kivehető / Fotó: AFP

Ugyan ezt szabad szemmel nem figyelhetjük meg, viszont érdekes égi jelenség. Ez a fényív a NASA szerint egy olyan galaxis, amit egy elhaladó nagy tömegű gravitációs forrás nyújtott meg, illetve formálta mosolygós arccá. Hasonló érdekes égi jelenség – amit szintén nem láthatunk szabad szemmel, azonban a NASA Hubble távcsöve által igen – a Csáp-galaxisok.

A szív alakú Antennae-galaxisok / Fotó: Science Photo Library via FP

Antennae-galaxisok néven szokták emlegetni, az angol elnevezés után - Antennae galaxies - vették át, formája miatt pedig csáp-galaxisok néven is ismertté vált. Érdekesség, hogy a Csáp-galaxisok a hozzánk legközelebb eső kölcsönható galaxispáros. Ezt jobban megfigyelve a képeken egy szív alakot fedezhetünk fel.