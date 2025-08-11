Anyatejes táplálás – tények és tévhitek

Nemrég ünnepeltük az anyatej világnapját, most pedig már a szoptatás hete is a végéhez ért. Ennek apropóján Vargyai Diána IBCLC laktációs szaktanácsadót kérdezte meg az anyatejes táplálás fontosságáról, valamint a szoptatással kapcsolatos leggyakoribb tévhitekről a Hot! magazin.

Az anyatejes táplálásról mindenki beszél – de nem mindegy, hogy mit Fotó: Shutterstock/Hot! magazin

„Talán az egyik legfontosabb kérdés az igény szerinti szoptatás kontra háromóránkénti etetés. Az egyik legelterjedtebb és legkárosabb tévhit, amit még szakemberektől is hallani, az, hogy ha a baba két órán belül vagy hamarabb újra mellre kerül, akkor a félig megemésztett tej és a friss tej keveredése hasfájást okoz. Ez egyszerűen nem igaz. Ráadásul az újszülöttek gyomra még nagyon pici, és a kezdeti mennyiségű tej gyorsan megemésztődik, ezért ilyenkor természetes, hogy a baba korábban jelez újra. Nem mondhatjuk neki azt, hogy még várnia kell két órát, mert »nincs itt az ideje«” – kezdte a szakember.

„Az anyák 98 százaléka képes lenne százszázalékosan szoptatni”

A kizárólag háromóránkénti etetés a tejtermelés csökkenését is okozhatja. Pedig a nők túlnyomó többsége képes lenne akár hosszú hónapokon, sőt éveken át is szoptatni, ha megfelelő a technikájuk.

„Az anyák 98 százaléka képes lenne százszázalékosan szoptatni a babáját, csak a maradék 2 százalékban állhat a háttérben például mirigyállomány-hiány vagy hormonális probléma” – mondta a szakértő. „A legtöbbször azonban nem ez a gond, hanem valamilyen rossz technika, cumi- vagy cumisüveg-használat, nem megfelelő gyakorlat: például ha háromóránként szoptatnak, az anyai szervezet nem tudja lekövetni a baba igényeit. A tej mennyiségét mindig az határozza meg, hogy milyen gyakori a stimuláció és mennyire alapos a kiürülés. Ha ez jól működik, akár a végtelenségig lehetne szoptatni. Ha valamiért nem megy a szoptatás, érdemes laktációs szaktanácsadó segítségét kérni: mindig, szinte mindenre van megoldás! A sebes, fájdalmas bimbóra is: tévhit, hogy majd magától elmúlik. Nem kell a fájdalmat hetekig, hónapokig tűrni, mert nem az a normalitás. A szoptatás az édesanyának és a babának is örömteli esemény kell, hogy legyen!”