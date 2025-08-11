Anyatejes táplálás – tények és tévhitek

A szoptatás egy bensőséges, meghitt és szeretetteljes esemény, amit rengeteg tévhit övez. Az anyatejes táplálással kapcsolatos tévhitekről most lerántjuk a leplet!
Nemrég ünnepeltük az anyatej világnapját, most pedig már a szoptatás hete is a végéhez ért. Ennek apropóján Vargyai Diána IBCLC laktációs szaktanácsadót kérdezte meg az anyatejes táplálás fontosságáról, valamint a szoptatással kapcsolatos leggyakoribb tévhitekről a Hot! magazin.
„Talán az egyik legfontosabb kérdés az igény szerinti szoptatás kontra háromóránkénti etetés. Az egyik legelterjedtebb és legkárosabb tévhit, amit még szakemberektől is hallani, az, hogy ha a baba két órán belül vagy hamarabb újra mellre kerül, akkor a félig megemésztett tej és a friss tej keveredése hasfájást okoz. Ez egyszerűen nem igaz. Ráadásul az újszülöttek gyomra még nagyon pici, és a kezdeti mennyiségű tej gyorsan megemésztődik, ezért ilyenkor természetes, hogy a baba korábban jelez újra. Nem mondhatjuk neki azt, hogy még várnia kell két órát, mert »nincs itt az ideje«” – kezdte a szakember.
A kizárólag háromóránkénti etetés a tejtermelés csökkenését is okozhatja. Pedig a nők túlnyomó többsége képes lenne akár hosszú hónapokon, sőt éveken át is szoptatni, ha megfelelő a technikájuk.
„Az anyák 98 százaléka képes lenne százszázalékosan szoptatni a babáját, csak a maradék 2 százalékban állhat a háttérben például mirigyállomány-hiány vagy hormonális probléma” – mondta a szakértő. „A legtöbbször azonban nem ez a gond, hanem valamilyen rossz technika, cumi- vagy cumisüveg-használat, nem megfelelő gyakorlat: például ha háromóránként szoptatnak, az anyai szervezet nem tudja lekövetni a baba igényeit. A tej mennyiségét mindig az határozza meg, hogy milyen gyakori a stimuláció és mennyire alapos a kiürülés. Ha ez jól működik, akár a végtelenségig lehetne szoptatni. Ha valamiért nem megy a szoptatás, érdemes laktációs szaktanácsadó segítségét kérni: mindig, szinte mindenre van megoldás! A sebes, fájdalmas bimbóra is: tévhit, hogy majd magától elmúlik. Nem kell a fájdalmat hetekig, hónapokig tűrni, mert nem az a normalitás. A szoptatás az édesanyának és a babának is örömteli esemény kell, hogy legyen!”
Sokszor felmerül az a kérdés, hogy meddig érdemes szoptatni a gyermeket, és erről gyakran heves viták is kialakulnak. A szakértő azonban igen határozottan fogalmazott: minél tovább kap anyatejet a gyermek, annál jobb, hiszen az anyatej annál jobban ki tudja fejteni jótékony hatását egy egész életre meghatározóan, főleg az immunrendszer megerősödése és egyes betegségek kockázatának csökkentése érdekében. Például egy legalább hat hónapig szoptatott kisbabánál 17–23 százalékkal csökken a leukémia kockázata!
„Van egy nemzetközi ajánlás, amit mi is követünk, de természetesen ettől el lehet térni” – árulta el Vargyai Diána. „Eszerint hat hónapos korig kizárólag anyatejes táplálás javasolt, majd megfelelő hozzátáplálás mellett akár kétéves korig vagy azon túl is lehet szoptatni, ha az anya és a gyermek is így szeretné. A leggyakoribb azonban az, hogy egy másfél-két éves kisded leginkább reggel és este, illete elalvás előtt szopizik, és ebben a korban történik meg leggyakrabban a természetes leválasztódás. Fontos különbség, hogy a leválasztódás mindig a baba döntése, míg a leválasztás az anya kezdeményezése. Ez viszont mindig az édesanyára és a babára tartozik, ezzel kapcsolatban mi nem határozunk meg konkrét időpontokat.”
Mit ehetünk?
A laktációs szakértő szerint sok tévhit kering arról, mit ehet egy szoptató anya:
