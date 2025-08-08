Hihetetlen, de igaz: egy 23 éves anyuka milliókat keres egy különleges testnedv eladásából

Hihetetlen, de igaz: egy 23 éves amerikai anyuka havonta több ezer dollárt keres egy különleges testnedv eladásából, amit elsősorban nem kisbabák, hanem felnőtt testépítők vásárolnak meg tőle. McKenzie Stelly, a Louisiana állambeli Lafayette városából származó kétgyermekes édesanya eredetileg nem pénzkereseti céllal kezdett el anyatejet termelni – de az élet furcsa fordulatokat tartogatott számára. Ma már több mint 5 gallon (azaz kb. 19 liter) anyatejet termel havonta, és ezzel több mint 3 500 dollárt (kb. 1,2 millió forintot) keres ugyanennyi idő alatt.

Túl sok anyatejet termelt a szervezete a második szülés után, ekkor döntött az eladásnál. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Az egész teljesen természetesen indult. „Mindig is szerettem volna szoptatni a gyermekeimet, mert úgy gondolom, ez adja nekik a lehető legjobb kezdést az élethez” – mesélte McKenzie. Édesanyja is így nevelte őt, így ez számára mindig természetes volt. Ám első gyermeke, Elias, már alsó fogakkal született – így a szoptatás fájdalmassá vált, és le kellett mondania róla. A tápszer helyett egy Facebookon megismert másik anyuka anyatejét kapta a kisfia, amiért McKenzie rendkívül hálás volt - olvasható az Unilad cikkében.

2024 augusztusában megszületett második gyermeke, Rhett – és ekkor jött a fordulat. McKenzie teste olyan mértékben kezdte el termelni az anyatejet, hogy már túltermelésről beszélhetett.

Rájöttem, hogy sokkal több tejem van, mint amire szükségem van, így úgy döntöttem, segítek másoknak, ahogy annak idején nekem is segítettek

– mondta. A felesleges anyatej tárolása ráadásul egészségügyi problémákat is okozhatott volna – a tejcsatornák elzáródása akár gyulladáshoz (masztitiszhez) is vezethet. Ezért kezdte el a felesleget egy anyatej-banknak, a Tiny Treasures nevű szervezetnek adományozni, amiért csekély összeget is kapott cserébe.

Sokan azt gondolják, hogy az anyatejet mindig ingyen kellene adni. Ezzel részben egyetértek, de ne felejtsük el, hogy ez is a testem terméke, és időt, energiát vesz igénybe

– fogalmazott.

Egy ponton azonban McKenzie meghirdette az anyatejet a Facebookon – 70 centes (kb. 250 forintos) unciánkénti áron. És ekkor kezdődött a történet legmeglepőbb része: testépítők kezdtek érdeklődni iránta, akik fehérjedús táplálékkiegészítőként tekintenek az anyatejre.