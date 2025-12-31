„Nem kellenek az olcsó vackok” – Újrahasznosította a karácsonyi ajándékokat a botrányhős

Ismét a figyelem központjába került a botrányhős anya, Carla Bellucci, aki ünnepek táján mindig rivaldafénybe kerül. Történt már, hogy bár magára milliókat költött karácsonykor, a gyerekeinek semmit nem vett, mondván, tiniként dolgozhatnának influenszerként és megkereshetnék a saját ajándékra valót. Máskor azzal verte ki a biztosítékot, hogy anyák napjára szexjátékokat kapott a tinilányától. Most pedig azzal került címlapra, hogy közölte: a frissen kapott, általa gázosnak talált karácsonyi ajándékokat eladja, méghozzá minél hamarabb!

Döntött a botrányhős: pénzzé teszi az általa gagyinak ítélt karácsonyi ajándékait (Fotó: Pixabay – Képünk illusztrációo)

Meghozta a döntést a botrányhős: eladja a gagyinak talált karácsonyi ajándékait

A négygyermekes anya célja az, hogy azt kapja, ami szerinte őt megilleti.

Szebb dolgokat érdemlek, mint pár olcsó vacak! Ezért ahelyett, hogy úgy tennék, mintha használnám az ajándékot, azonnal eladom, és visszaszerzem azt, ami jogosan az enyém: a pénzt, és még egy kis pluszt is keresek rajta. Ha már időt kell szánnom a fotózásra, a leírás megalkotására és az érdeklődők üzeneteinek megválaszolására, akkor profitot is csinálok belőle

– jelentette ki a 44 éves Carla Bellucci, aki eddig 150 fontot (66 ezer forint) zsebelt be az egy hete kapott ajándékok eladásával. Ugyanakkor kiemelte: a családja és a barátai mit sem sejtenek hálátlannak tűnő lépéseiről.

Ügyeltem rá, hogy ne előttük bontsam ki azokat az ajándékokat, amelyekről tudtam, hogy nem fognak tetszeni. Délután, egyedül bontottam ki azokat, amikor már egy kicsit spicces voltam. Nem akarok hálátlannak tűnni, de legközelebb inkább azt kérem majd az emberektől, hogy az ajándékra szánt 10 fontot (kb. 4 ezer forint) jótékony célra adományozzák, ahelyett hogy valami vacakot vennének nekem. Utálom ugyanis a tipikus szépségápolási ajándékcsomagokat, a márkajelzés nélküli testápolókat. A karácsonyi zoknik egyszerűen borzalmasak, nem értem, mi értelmük van! Kaptam már néhány borzalmas ruhadarabot is, amelyekről úgy vélem, hogy azokat még a kukám sem érdemli meg

– közölte, Hozzátette, egyáltalán nem érzi magát rosszul azért, mert pénzzé teszi a neki nem tetsző ajándékokat, a befolyt összeget pedig nyaralásra akarja költeni a botrányhős – írja a Mirror.