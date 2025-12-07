RETRO RÁDIÓ

Súlyos titokra derült fény! Dér Heni férje ezért nem szurkol a Sztárban Sztár All Stars döntőjében feleségének

Nincs mese, vasárnap este kiderül, ki az év legsokoldalúbb előadója! A Sztárban Sztár All Stars egyetlen női döntőse, Dér Heni lapunknak elárulta, férje miért nem szurkol majd neki a stúdióban.

Szerző: D.G.
Létrehozva: 2025.12.07. 13:30
Módosítva: 2025.12.07. 17:58
Sztárban Sztár All Stars férj Dér Heni titok

Dér Heni, Freddie vagy Vavra Bence? – ez a kérdés a Sztárban Sztár All Stars második évadának döntőjében. Vasárnap kiderül, hogy ki emelheti a magasba a TV2 show-műsorának trófeáját! 

A Sztárban Sztár színpadán Whitney Houstonként lenyűgözte a zsűrit és a nézőket is.
A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadában Dér Heni Whitney Houston-produkciója mindent vitt (Fotó: Gáll Regina/Metropol)

Sztárban Sztár: Dér Heni és a férje babonásak lettek

A TV2 show-műsorában huszonnégy korábbi versenyző szállt harcba 14 héttel ezelőtt, hogy kiderüljön, ki a legsokoldalúbb előadó közülük. A Sztárban Sztár All Stars döntőben Dér Heni, Freddie és Vavra Bence áll színpadra, hogy közülük ki nyer, azt a nézők döntik el. A gyönyörű énekesnő – aki még a franciaágyban is a műsorra gyakorol – azt mondja, gálaelőadásra készül, mindegy, mi lesz, ő már mindenképpen boldogan távozik.

„Azért, persze, nagyon izgulok, az egész hét nagyon rohanós, pénteken még volt egy adventi koncertem is” – mesélte lapunknak Dér Heni. 

Igyekszem ebben a nagy rohanásban vigyázni a hangomra, mert ez a vasárnap különösen fontos! A szombatot megpróbálom annak szentelni, hogy egy kicsit pihenjek, megbeszéltem a gyerekekkel, hogy anyának minél kevesebbet kelljen kiabálnia, hogy tudjam pihentetni a hangomat. A viccet félretéve: a döntő előtti nap tényleg csak a pihenésé lesz. Eddig megfeszülve tanultam, készültem, gyakoroltam, szombaton már csak belülről mantrázom meg hallgatom a dalokat, hogy minél jobban át tudjak majd szellemülni. Vasárnap tényleg gálázni megyek a stúdióba, azzal a felszabadult érzéssel, hogy bármi lesz is, én boldog leszek! Álmomban sem gondoltam volna, hogy itt leszek a finisben, és még mindig nem dőlt el, ki lesz az év legsokoldalúbb előadója! Árad felém a szeretet a nézőktől, a rajongóktól, rég volt ilyen, hogy csak pozitív kommenteket kapok. Ez engem feltölt, hálás vagyok érte!

– árulta el lapunknak a verseny egyetlen állva maradt női tagja. A döntősök egy szóló- és egy duettdallal lépnek színpadra, az énekesnő partnere Bereczki Zoli lesz, aki nekiajándékozta a Sztárban Sztár első évadában nyert trófeáját. 

„Itt van velem a trófea egész héten. Zoli azt mondta, vegyem a kezembe, és képzeljem oda magam  dobogó legfelső fokára. Mondtam is neki, hogy nagyon jó érzés a kezemben tartani, mert nem volt még soha a kezemben ilyen vagy ehhez hasonló szakmai díj. És ezt még megfejelte azzal, hogy »Tudod, mit? Csak akkor add vissza, ha megnyered a műsort!« Na igen, ő is megpakolt egy kis útravalóval a döntőbe!”

A Sztárban Sztár versenyzőjét mindenben támogatja férje.
A Sztárban Sztár All Stars döntőjében nem lesz ott Dér Heni férje (Fotó: MW)

Nem lesz ott a férje

Arra is kíváncsiak voltunk, van-e Heninek valamilyen kabalája. 

Az egyik legfontosabb, hogy a jegygyűrűimet sosem hagyom otthon, azokat, ha nem muszáj, nem veszem le, mert nagyon fontosak nekem. Illetve van egy munkamelltartóm, az adásokban mindig az van rajtam, ragaszkodom hozzá, mert szerencsét hoz. A férjemmel időközben babonásak lettünk, nem is tudom, hogy történt. De például azért nem lesz ott a döntőben szurkolni, mert meggyőződése, hogy akkor hasítottam a műsorban, amikor ő nem volt ott a stúdióban, hanem otthon altatta a gyerekeket, és ezt a sorozatot nem akarja megtörni. Ahhoz is ragaszkodik, hogy vasárnaponként legyen bajnokok reggelije, immár a 14. hete. Ezt ő készíti, nagyon finom és tápláló tojásrántotta, Bakos Gergő módra! Majd ezután, ha esik, ha fúj, mindig el kell vinnie lemosni a kocsimat. 

@borsonline

Így változott meg Dér Heni Dér Heni jól tudja, milyen, amikor mindenki róla beszél. Régen sokszor magára vállalta a polgárpukkasztó szerepkört. A botrányhős azonban most már nem viseli a köpenyét, helyette másra fordítja az energiáit. #bors #dérheni #sztárbansztár #botrány #balhé

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

 

