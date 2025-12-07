Súlyos titokra derült fény! Dér Heni férje ezért nem szurkol a Sztárban Sztár All Stars döntőjében feleségének

Dér Heni, Freddie vagy Vavra Bence? – ez a kérdés a Sztárban Sztár All Stars második évadának döntőjében. Vasárnap kiderül, hogy ki emelheti a magasba a TV2 show-műsorának trófeáját!

A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évadában Dér Heni Whitney Houston-produkciója mindent vitt (Fotó: Gáll Regina/Metropol)

A TV2 show-műsorában huszonnégy korábbi versenyző szállt harcba 14 héttel ezelőtt, hogy kiderüljön, ki a legsokoldalúbb előadó közülük. A Sztárban Sztár All Stars döntőben Dér Heni, Freddie és Vavra Bence áll színpadra, hogy közülük ki nyer, azt a nézők döntik el. A gyönyörű énekesnő – aki még a franciaágyban is a műsorra gyakorol – azt mondja, gálaelőadásra készül, mindegy, mi lesz, ő már mindenképpen boldogan távozik.

„Azért, persze, nagyon izgulok, az egész hét nagyon rohanós, pénteken még volt egy adventi koncertem is” – mesélte lapunknak Dér Heni.

Igyekszem ebben a nagy rohanásban vigyázni a hangomra, mert ez a vasárnap különösen fontos! A szombatot megpróbálom annak szentelni, hogy egy kicsit pihenjek, megbeszéltem a gyerekekkel, hogy anyának minél kevesebbet kelljen kiabálnia, hogy tudjam pihentetni a hangomat. A viccet félretéve: a döntő előtti nap tényleg csak a pihenésé lesz. Eddig megfeszülve tanultam, készültem, gyakoroltam, szombaton már csak belülről mantrázom meg hallgatom a dalokat, hogy minél jobban át tudjak majd szellemülni. Vasárnap tényleg gálázni megyek a stúdióba, azzal a felszabadult érzéssel, hogy bármi lesz is, én boldog leszek! Álmomban sem gondoltam volna, hogy itt leszek a finisben, és még mindig nem dőlt el, ki lesz az év legsokoldalúbb előadója! Árad felém a szeretet a nézőktől, a rajongóktól, rég volt ilyen, hogy csak pozitív kommenteket kapok. Ez engem feltölt, hálás vagyok érte!

– árulta el lapunknak a verseny egyetlen állva maradt női tagja. A döntősök egy szóló- és egy duettdallal lépnek színpadra, az énekesnő partnere Bereczki Zoli lesz, aki nekiajándékozta a Sztárban Sztár első évadában nyert trófeáját.

„Itt van velem a trófea egész héten. Zoli azt mondta, vegyem a kezembe, és képzeljem oda magam dobogó legfelső fokára. Mondtam is neki, hogy nagyon jó érzés a kezemben tartani, mert nem volt még soha a kezemben ilyen vagy ehhez hasonló szakmai díj. És ezt még megfejelte azzal, hogy »Tudod, mit? Csak akkor add vissza, ha megnyered a műsort!« Na igen, ő is megpakolt egy kis útravalóval a döntőbe!”