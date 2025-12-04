Most érkezett a bejelentés a Sztárban Sztár All Starsról: Ilyen még nem volt a műsor történetében
Mindenki a vasárnap esti döntőre készül. Dér Heni hatalmas bejelentéssel lepte meg a rajongókat a Sztárban Sztár All Starsszal kapcsolatban.
Ha Sztárban Sztár All Stars, akkor csodálatos átalakulások, olyan tehetséges művészektől, akik tehetségesek, mint a Nap. Dér Heni pedig az egyike azoknak, akik a döntőig jutottak a hónapok óta zajló műsorban. Azonban folyamatosan meglepetésekkel készülnek a sztárok, amelyből a mostani bejelentésben sem volt hiány!
Dér Heni vele fog duettezni a Sztárban Sztár All Stars döntőjében
A tehetséges énekesnő, aki nehezített pályán készül a döntőre gyermekei miatt, Instagramon osztotta meg, hogy Bereczki Zoltánnal fog közös produkciót előadni a döntő adásában. Ezek szerint a TV2 ismét bombasztikusan felejthetetlen műsorral készül. Az is kiderült, hogy Dér Heni különleges szerepben tetszeleg majd, hiszen Szinetár Dóraként fog színpadra állni Bereczki Zoltán mellett.
A részletekről azonban a közösen felvett videójukban számolnak be, amelyben egy ponton hatalmas bejelentést tett Bereczki Zoltán: azt a trófeát adta Dér Heninek, amelyet 12 éve ő nyert meg az akkori évad első helyezéséért.
És amitől Heni végképp elérzékenyült, az pedig az a tény, hogy Zoli ezt azért neki szánta, mert már most látja benne a lehetőséget, hogy ő nyerje meg ezt az évadot. Ugyanis abban állapodtak meg, hogy csak akkor kell visszaadnia, hogyha Dér Heni nyeri meg a Sztárban Sztár All Starst.
- írta Heni a videóhoz, aki így már még inkább izgul, hogy megnyerje az évadot, és vissza tudja szolgáltatni Zolinak a díjat.
