Dér Heni nehezített pályán készül a Sztárban Sztár All Stars döntőjére: mindkét gyermeke beteg

Az énekesnő számára az elmúlt hetek nemcsak szakmai, hanem magánéleti fronton is komoly próbatételeket hoztak. Dér Heni mégis azt vallja, hogy most érzi magát igazán erősnek – a hullámvölgyeken már túl van, és minden energiáját a versenybe fekteti. A Sztárban Sztár All Stars döntője pedig már a kanyarban van.

A Sztárban Sztár színpadán Dér Heni Edda-előadása lenyűgözte Pataky Attilát is

Fotó: Mediaworks-archív

A Sztárban Sztár véghajrájában

A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évada immár 12 hete nyűgözi le a nézőket és a zsűrit, s helyezi újabb és újabb kihívások elé a profi versenyzőket. Három hét múlva pedig döntő, és minden eddiginél nagyobb a tét Dér Heni számára, aki a Sztárban Sztár zsűrijének értékeléseit követően és a közönség szeretetének köszönhetően magabiztosan menetel tovább. A top 5 versenyző közé jutni óriási siker, pláne úgy, hogy az elmúlt hetekben a magánéleti történések sem könnyítették meg a dolgát. „Mindig kapok valami extra nehezítést” – kezdi nevetve a mindig jó kedélyű énekesnő, hiszen a kisebbik gyermeke influenzás, előtte pedig a nagyobbik gyermeke volt beteg. A Dér Heni gyerekei körüli logisztika, a sok teendő és a felkészülés együtt igazi mély víz az énekesnőnek, aki most már úgy érzi, túl van a legnehezebb, legmélyebb pontokon.

Heni különösen hálás Pataky Attilának, aki jövő márciusi Aréna-koncertjére hívta meg egy közös dalra a múlt heti kiemelkedő produkciója után. A gesztus jól esik neki, de bevallotta, jelenleg képtelen ezzel foglalkozni.

A verseny és a hétköznapi teendők teljesen elveszik a fókuszt. Attilával megbeszéltük, hogy ha vége van a Sztárban Sztárnak, akkor felvesszük egymással a kapcsolatot. De nagyon jól esik, amit mondott és nagyon hálás vagyok neki. Szeretném majd külön megköszönni azt a rengeteg segítséget, amit a múlt héten nyújtott nekem.

Az énekesnő maga sem gondolta, hogy ennyi izgalmas határátlépés és átváltozás vár rá a műsor során Fotó: Mediaworks-archív

Feszített verseny és családi közösség

A következő adásban minden versenyzőnek két produkciót kell hoznia, ami óriási felkészülést igényel. Heni Csepregi Évát és Whitney Houstont hívja életre a színpadon – utóbbi különösen nehéz dallal állítja kihívások elé. Az otthoni gyakorlás közben ipari légtisztítók működnek a lakásban a betegségek elkerülése érdekében, miközben a gyermekei is megbékéltek azzal, hogy édesanyjuknak gyakorolnia kell otthon.

Már látták, milyen káosz volt, és engedték, hogy itthonról nyomjam

– meséli nevetve. A versenyzők között közben egyre meghittebb hangulat alakult ki: az egykori 24 indulóból már csak öten maradtak, és természetesen átalakult a közösségi hangulat, de a beszélgetések is egyre mélyebbek. Heni elárulta, több korábbi Sztárban Sztár kieső versenyzővel is tartja a kapcsolatot, akik ugyanúgy szurkolnak neki, mint a nézők. A fogyó mezőny pedig csak még inkább előre löki a lelkesedést és a versenyszellemet.