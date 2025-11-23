RETRO RÁDIÓ

Dér Heni nehezített pályán készül a Sztárban Sztár All Stars döntőjére: mindkét gyermeke beteg

Dér Heni bejutott a top 5 versenyző közé, és vasárnap folytatja a küzdelmet a színpadon. A Sztárban Sztár-beli szereplése azonban jóval több kihívással jár, mint a színpadi teljesítés: a legnagyobb akadálypályát a hétköznapok gördítik elé.

Megosztás
Szerző: K. G.
Létrehozva: 2025.11.23.
betegség Dér Heni Sztárban Sztár All Stars hétköznapok

Az énekesnő számára az elmúlt hetek nemcsak szakmai, hanem magánéleti fronton is komoly próbatételeket hoztak. Dér Heni mégis azt vallja, hogy most érzi magát igazán erősnek – a hullámvölgyeken már túl van, és minden energiáját a versenybe fekteti. A Sztárban Sztár All Stars döntője pedig már a kanyarban van.

A Sztárban sztár színpadán legutóbb az Edda frontemberének bőrébe bújt, soztatlan sikert aratott.
A Sztárban Sztár színpadán Dér Heni Edda-előadása lenyűgözte Pataky Attilát is
 Fotó: Mediaworks-archív

A Sztárban Sztár véghajrájában

A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évada immár 12 hete nyűgözi le a nézőket és a zsűrit, s helyezi újabb és újabb kihívások elé a profi versenyzőket. Három hét múlva pedig döntő, és minden eddiginél nagyobb a tét Dér Heni számára, aki a Sztárban Sztár zsűrijének értékeléseit követően és a közönség szeretetének köszönhetően magabiztosan menetel tovább. A top 5 versenyző közé jutni óriási siker, pláne úgy, hogy az elmúlt hetekben a magánéleti történések sem könnyítették meg a dolgát.Mindig kapok valami extra nehezítést” – kezdi nevetve a mindig jó kedélyű énekesnő, hiszen a kisebbik gyermeke influenzás, előtte pedig a nagyobbik gyermeke volt beteg. A Dér Heni gyerekei körüli logisztika, a sok teendő és a felkészülés együtt igazi mély víz az énekesnőnek, aki most már úgy érzi, túl van a legnehezebb, legmélyebb pontokon.

Heni különösen hálás Pataky Attilának, aki jövő márciusi Aréna-koncertjére hívta meg egy közös dalra a múlt heti kiemelkedő produkciója után. A gesztus jól esik neki, de bevallotta, jelenleg képtelen ezzel foglalkozni.

A verseny és a hétköznapi teendők teljesen elveszik a fókuszt. Attilával megbeszéltük, hogy ha vége van a Sztárban Sztárnak, akkor felvesszük egymással a kapcsolatot. De nagyon jól esik, amit mondott és nagyon hálás vagyok neki.  Szeretném majd külön megköszönni azt a rengeteg segítséget, amit a múlt héten nyújtott nekem.

20251009_sztarban sztar_MK_MW_bulvar_043
Az énekesnő maga sem gondolta, hogy ennyi izgalmas határátlépés és átváltozás vár rá a műsor során Fotó: Mediaworks-archív

Feszített verseny és családi közösség

A következő adásban minden versenyzőnek két produkciót kell hoznia, ami óriási felkészülést igényel. Heni Csepregi Évát és Whitney Houstont hívja életre a színpadon – utóbbi különösen nehéz dallal állítja kihívások elé. Az otthoni gyakorlás közben ipari légtisztítók működnek a lakásban a betegségek elkerülése érdekében, miközben a gyermekei is megbékéltek azzal, hogy édesanyjuknak gyakorolnia kell otthon

Már látták, milyen káosz volt, és engedték, hogy itthonról nyomjam

 – meséli nevetve. A versenyzők között közben egyre meghittebb hangulat alakult ki: az egykori 24 indulóból már csak öten maradtak, és természetesen átalakult a közösségi hangulat, de a beszélgetések is egyre mélyebbek. Heni elárulta, több korábbi Sztárban Sztár kieső versenyzővel is tartja a kapcsolatot, akik ugyanúgy szurkolnak neki, mint a nézők. A fogyó mezőny pedig csak még inkább előre löki a lelkesedést és a versenyszellemet.

293A3714
Három hónap telt el a műsor indulása óta, Heni már a döntő kanyarban tart Fotó: Mediaworks-archív

Házépítés és családi logisztika a hétköznapokban

Az énekesnőt mindennapokban is a fokozatosság elve vezeti. Nem csak a műsorban kell helytállnia: Dér Heni férjével ugyanis házépítésbe kezdett, ami rengeteg pluszfeladatot jelent. Mégis gördülékenyen működik köztük az együttműködés, jól megosztják a feladatokat, és igyekeznek levenni a terhet egymás válláról. Heni úgy érzi, lépésről lépésre haladva minden kihívás megoldható – a színpadon és azon kívül is. A támogató háttér, a versenyzőtársak összetartása és a saját kitartása együtt adják azt a stabil alapot, amire most leginkább szüksége van. Így készül tehát Dér Heni a következő élő show-ra, ahol ismét bizonyítani szeretne – magának, a közönségnek és mindazoknak, akik mögötte állnak. Dér Heni Sztárban Sztár-szereplésének története még messze nem ért véget, és rövidesen kiderül, hogy eljut-e a döntő kapujáig.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu