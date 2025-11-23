Dér Heni nehezített pályán készül a Sztárban Sztár All Stars döntőjére: mindkét gyermeke beteg
Dér Heni bejutott a top 5 versenyző közé, és vasárnap folytatja a küzdelmet a színpadon. A Sztárban Sztár-beli szereplése azonban jóval több kihívással jár, mint a színpadi teljesítés: a legnagyobb akadálypályát a hétköznapok gördítik elé.
Az énekesnő számára az elmúlt hetek nemcsak szakmai, hanem magánéleti fronton is komoly próbatételeket hoztak. Dér Heni mégis azt vallja, hogy most érzi magát igazán erősnek – a hullámvölgyeken már túl van, és minden energiáját a versenybe fekteti. A Sztárban Sztár All Stars döntője pedig már a kanyarban van.
A Sztárban Sztár véghajrájában
A Sztárban Sztár All Stars 2025-ös évada immár 12 hete nyűgözi le a nézőket és a zsűrit, s helyezi újabb és újabb kihívások elé a profi versenyzőket. Három hét múlva pedig döntő, és minden eddiginél nagyobb a tét Dér Heni számára, aki a Sztárban Sztár zsűrijének értékeléseit követően és a közönség szeretetének köszönhetően magabiztosan menetel tovább. A top 5 versenyző közé jutni óriási siker, pláne úgy, hogy az elmúlt hetekben a magánéleti történések sem könnyítették meg a dolgát. „Mindig kapok valami extra nehezítést” – kezdi nevetve a mindig jó kedélyű énekesnő, hiszen a kisebbik gyermeke influenzás, előtte pedig a nagyobbik gyermeke volt beteg. A Dér Heni gyerekei körüli logisztika, a sok teendő és a felkészülés együtt igazi mély víz az énekesnőnek, aki most már úgy érzi, túl van a legnehezebb, legmélyebb pontokon.
Heni különösen hálás Pataky Attilának, aki jövő márciusi Aréna-koncertjére hívta meg egy közös dalra a múlt heti kiemelkedő produkciója után. A gesztus jól esik neki, de bevallotta, jelenleg képtelen ezzel foglalkozni.
A verseny és a hétköznapi teendők teljesen elveszik a fókuszt. Attilával megbeszéltük, hogy ha vége van a Sztárban Sztárnak, akkor felvesszük egymással a kapcsolatot. De nagyon jól esik, amit mondott és nagyon hálás vagyok neki. Szeretném majd külön megköszönni azt a rengeteg segítséget, amit a múlt héten nyújtott nekem.
Feszített verseny és családi közösség
A következő adásban minden versenyzőnek két produkciót kell hoznia, ami óriási felkészülést igényel. Heni Csepregi Évát és Whitney Houstont hívja életre a színpadon – utóbbi különösen nehéz dallal állítja kihívások elé. Az otthoni gyakorlás közben ipari légtisztítók működnek a lakásban a betegségek elkerülése érdekében, miközben a gyermekei is megbékéltek azzal, hogy édesanyjuknak gyakorolnia kell otthon.
Már látták, milyen káosz volt, és engedték, hogy itthonról nyomjam
– meséli nevetve. A versenyzők között közben egyre meghittebb hangulat alakult ki: az egykori 24 indulóból már csak öten maradtak, és természetesen átalakult a közösségi hangulat, de a beszélgetések is egyre mélyebbek. Heni elárulta, több korábbi Sztárban Sztár kieső versenyzővel is tartja a kapcsolatot, akik ugyanúgy szurkolnak neki, mint a nézők. A fogyó mezőny pedig csak még inkább előre löki a lelkesedést és a versenyszellemet.
Házépítés és családi logisztika a hétköznapokban
Az énekesnőt mindennapokban is a fokozatosság elve vezeti. Nem csak a műsorban kell helytállnia: Dér Heni férjével ugyanis házépítésbe kezdett, ami rengeteg pluszfeladatot jelent. Mégis gördülékenyen működik köztük az együttműködés, jól megosztják a feladatokat, és igyekeznek levenni a terhet egymás válláról. Heni úgy érzi, lépésről lépésre haladva minden kihívás megoldható – a színpadon és azon kívül is. A támogató háttér, a versenyzőtársak összetartása és a saját kitartása együtt adják azt a stabil alapot, amire most leginkább szüksége van. Így készül tehát Dér Heni a következő élő show-ra, ahol ismét bizonyítani szeretne – magának, a közönségnek és mindazoknak, akik mögötte állnak. Dér Heni Sztárban Sztár-szereplésének története még messze nem ért véget, és rövidesen kiderül, hogy eljut-e a döntő kapujáig.
