Pataky Attila találkozott önmagával – Élő adásban tett megdöbbentő kijelentést az énekes

A Metropol újságírója a műsor után beszélgetett Pataky Attila legendás énekessel, aki lelkesen mesélt a Sztárban Sztár All Stars élő show-jában tapasztalt élményeiről, Dér Heni produkciójáról és arról, milyen érzés volt látni, ahogy valaki teljes átéléssel lép a bőrébe. A beszélgetésből nemcsak a műsor kulisszatitkai tárultak fel, hanem az is, mi tartja csúcsformában a hamarosan 50 éves jubileumát ünneplő rockikont.

Pataky Attila első sorból figyelte Dér Heni Sztárban Sztár All Stars produkcióját, szíve láthatóan az énekesnővel dobbant (Fotó: Mediaworks archív)

Pataky Attila Dér Heniről: „Varázslatos a lány, az tuti”

Pataky Attilát a Sztárban Sztár All Stars vasárnap esti adása különleges pillanattal ajándékozta meg: Dér Heni produkciójában két klasszikus EDDA-dalt adott elő, így Pataky Attila bőrébe bújt az énekesnő. Heni tényleg mindent megtett a siker érdekében, és nemcsak a mozdulatokat és a hangszínt jelenítette meg hitelesen, de a teljes siker érdekében Attila dzsekijét, könnyített mikrofonállványát és az 50-es EDDA-amulettet is viselte. A legendás frontember számára nem volt kérdés, hogy Henit minden lehetséges módon támogatta a produkciója során, hiszen ez a fajta alázat és odaadás, amit az énekesnőtől látott, ritka és nagyon értékes tulajdonság.

A produkció előtt Heni és Attila szorosan együtt dolgozott, hogy az énekesnő minél hitelesebben megidézhesse az ikonikus rock legenda karakterét.

Varázslatos a lány, az tuti. Levette a mozdulataimat, és az alázata végtelen. Megkeresett, felhívott, videókat küldött a felkészüléséről, amit én támogató módon véleményeztem

– mesélte a Metropolnak Pataky.

A műsor során – amelyben ezúttal is rendkívül magasan volt a mérce – több kiemelkedő produkció is született, azonban a nézők számára Heni átalakulása különösen emlékezetes maradt. Pataky szerint a műsor világszínvonalat képvisel, és a Sztárban Sztár All Stars zsűrijének hozzáértése, humora, szívvel-lélekkel végzett munkája teszi az egészet igazán különlegessé. A verseny ezúttal sem múlt el könnyek nélkül, hiszen egy újabb Sztárban Sztár kieső, Horváth Tomi búcsúzni kényszerült.

Dér Heni minden porcikájában Pataky Attila volt a Sztárban Sztár színpadán (Fotó: Szabolcs László)

Közel 75 évesen is csúcsformában

Attila a beszélgetés során azt is elárulta, hogyan tartja magát ma is olyan formában, hogy 74 évesen is végigmozogjon egy koncertet.

Tesitanárnak készültem, 56 éves koromig minden nap futottam hóban, szélben, sárban. Ma is van edzőköröm otthon, taposógépem, ellipszis trénerem. Hetente háromszor-négyszer edzek, mert tudom, hogy anatómiailag mire van szükségem

– mondta. A szenvedélyt, amely a csúcsformájának és színpadi jelenlétének egyik legfontosabb hajtóereje, „a jóisten lehelletének” nevezte.