Kökény Attila fia és a többiek: a legígéretesebb sztárcsemeték, akik nagy jövő előtt állnak

A reflektorfény mindig keresi az új generáció tehetségeit: idén is számtalan fiatal lépett a színpadra, hogy ne csupán a híres szülők nevét vigyék tovább — hanem saját tehetséget, saját hangot, saját történetet alkossanak. Némelyikük televíziós tehetségkutatóban próbál szerencsét, mások saját úton, néma szorgalommal építenek karriert. És hogy kik ők? Itt a friss felhozatal — sok ígérettel. Kezdjük, Kökény Attila fiával, Kökény Lalival.

Kökény Attila fia követte édesapját a Megasztárban (Fotó: Máté Krisztián)

Kökény Attila fia, Lali berobbant a hazai zenei életbe

Kökény Lali vállalta a nagy kockázatot: bejelentkezett a TV2 Megasztár-ba. Apja a neves énekes-zenész, Kökény Attila — de Lali nem a név miatt félt, hanem a saját hangját akarta hallatni. A válogatón egyszerűen odament, elénekelte a dalt, és nem a családi háttér, hanem a teljesítménye döntött: továbbjutott. Amikor az élő show-ban színpadra lépett, a reflektor nem a múltját, hanem a jelenét világította meg — és Lali élt a lehetőséggel. A Borsnak adott interjújában elárulta, hogy nagy tervei vannak a jövőt illetően.

Kiss Endi lánya is szerencsét próbált

Nem ő volt az egyetlen, aki a TV2 tehetségkutatójában keresett helyet: Kiss Bodza is megmérette magát a Megasztárban. Ő viszont eleinte nem akarta felfedni, hogy híres zenész apa lánya — nehogy az ítészek vagy a közönség előítéletesen viszonyuljon hozzá. A forgatókönyv végül másként alakult: a színpadon elhangzó dallam, a hang és a stílus elárulta, kicsoda áll a mikrofon mögött. Kiss Endi lánya végül a középdöntőig jutott, ahol Bíró Csongor búcsúztatta, de a zenei álmai biztosan nem értek ezzel véget.

Kiss Bodza le sem tagadhatja ki az apukája (Fotó: Hot! magazin)

Kóbor János lánya ontja magából a dalokat

Kóbor Léna szintén édesapja nyomdokaiban jár. Az Omega egykori frontembere sajnos már csak odafentről figyelheti lányát, de bizonyára büszkén teszi azt, ha látja a sikereit. Léna nem televíziós vetélkedőben tűnt fel, hanem saját úton indult — első videoklipje már megjelent, és azóta is rendre bizonyítja: van, aki úgy vág neki a zenei karriernek, hogy semmiféle műsor-dramaturgia nem áll mögötte, csak a vágy, hogy saját stílust, saját hangot találjon.