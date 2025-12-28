RETRO RÁDIÓ

Kökény Attila fia és a többiek: a legígéretesebb sztárcsemeték, akik nagy jövő előtt állnak

Nincs egyszerű dolga azoknak a fiataloknak, akiknek sztárok a szüleik. Kökény Attila fiának és még sokan másoknak azonban ez nem szegte a kedvét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 20:30
Megasztár Kóbor Léna Kiss Endi Nyári lányok

A reflektorfény mindig keresi az új generáció tehetségeit: idén is számtalan fiatal lépett a színpadra, hogy ne csupán a híres szülők nevét vigyék tovább — hanem saját tehetséget, saját hangot, saját történetet alkossanak. Némelyikük televíziós tehetségkutatóban próbál szerencsét, mások saját úton, néma szorgalommal építenek karriert. És hogy kik ők? Itt a friss felhozatal — sok ígérettel. Kezdjük, Kökény Attila fiával, Kökény Lalival.

Kökény Attila fia is sikerrel járt a Megasztárban.
Kökény Attila fia követte édesapját a Megasztárban (Fotó: Máté Krisztián)

Kökény Attila fia, Lali berobbant a hazai zenei életbe

Kökény Lali vállalta a nagy kockázatot: bejelentkezett a TV2 Megasztár-ba. Apja a neves énekes-zenész, Kökény Attila — de Lali nem a név miatt félt, hanem a saját hangját akarta hallatni. A válogatón egyszerűen odament, elénekelte a dalt, és nem a családi háttér, hanem a teljesítménye döntött: továbbjutott. Amikor az élő show-ban színpadra lépett, a reflektor nem a múltját, hanem a jelenét világította meg — és Lali élt a lehetőséggel. A Borsnak adott interjújában elárulta, hogy nagy tervei vannak a jövőt illetően.

Kiss Endi lánya is szerencsét próbált

Nem ő volt az egyetlen, aki a TV2 tehetségkutatójában keresett helyet: Kiss Bodza is megmérette magát a Megasztárban. Ő viszont eleinte nem akarta felfedni, hogy híres zenész apa lánya — nehogy az ítészek vagy a közönség előítéletesen viszonyuljon hozzá. A forgatókönyv végül másként alakult: a színpadon elhangzó dallam, a hang és a stílus elárulta, kicsoda áll a mikrofon mögött. Kiss Endi lánya végül a középdöntőig jutott, ahol Bíró Csongor búcsúztatta, de a zenei álmai biztosan nem értek ezzel véget.

Kiss Bodza bár kiesett a zenei karrierje folytatódhat tovább.
Kiss Bodza le sem tagadhatja ki az apukája (Fotó: Hot! magazin)

Kóbor János lánya ontja magából a dalokat

Kóbor Léna szintén édesapja nyomdokaiban jár. Az Omega egykori frontembere sajnos már csak odafentről figyelheti lányát, de bizonyára büszkén teszi azt, ha látja a sikereit. Léna nem televíziós vetélkedőben tűnt fel, hanem saját úton indult — első videoklipje már megjelent, és azóta is rendre bizonyítja: van, aki úgy vág neki a zenei karriernek, hogy semmiféle műsor-dramaturgia nem áll mögötte, csak a vágy, hogy saját stílust, saját hangot találjon.

Kóbor Léna sikert sikerre halmoz a művész pályán.
Kóbor Léna már rengeteg saját dalt posztolt a saját YouTube csatornáján (Fotó: TV2)

 

A Nyári Lányok már régóta a színpadon vannak

De nem csak a legfiatalabb generáció jár a szüleinek a nyomdokában: vannak, akik csendesebb, de tartósabb utat választottak. A Nyári Lányok testvérduó (Nyári Aliz és Nyári Edit) 2010-ben tűnt fel a köztudatban az X‑Faktor versenyében, Summer Sisters néven; hiába nem nyertek, a zene szeretete és a kitartás nem lankadt. Nyári Károly lányai azóta is dolgoznak: rendszeresen fellépnek, saját dalokat készítenek, stúdiójuk van – a család otthonához köthető zenei bázison próbálnak meg egy stabil karriert építeni. Bár az X-Faktor villámfényében indultak, mára már nem „tehetségkutatósok” — ők megmaradtak önálló, női hanggal rendelkező formációnak. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu