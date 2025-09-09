Ajjaj: Ennek sokan nem fognak örülni! Kóbor Léna a netes ismerkedésről vallott

Kóbor Léna lassan felnőtté cseperedik a szemünk előtt. Kóbor János lánya idén lett 18 éves, s már most számos színpadi szereplés áll mögötte, dalai pedig sora jönnek. De vajon belefér ebbe a pasizás is?

Kóbor Léna dalai éppoly népszerűek, mint ő maga a férfiak körében (Fotó: archív / hot! magazin)

Kóbor Léna: „Nem szoktam úgy elmenni randizni...”

Az énekes-táncos lány mindig mosolygós, cserfes és nagyon csinos, nem meglepő, hogy sok hódolója is akad. Ő azonban megválogatja a randipartnereit… A minap Kóbor Léna Instagramon válaszolt rajongói kérdésekre. Többek között arról kérdezték, hogy hogy viseli, hogy a szépsége miatt sok férfi megkörnyékezi és esetleg illetlen üzeneteket küld neki...

„Egy intelligens férfi nem mond olyan dolgokat. De nem szoktam figyelembe venni, nem foglalkozom velük” – szögezte le gyorsan, majd kihangsúlyozta: számára a belső értékek fontosabbak a külsőségeknél. Hozzátette még:

Nem szoktam úgy elmenni randizni, hogy ha Instán rám írnak »ismeretlenül«

– szögezte le.

Korábban a Borsnak a témában kifejtette:

„Mióta betöltöttem a tizennyolcat, még többen megkeresnek. De magasra tettem a lécet! Év elején volt egy szakításom, azóta, tehát fél éve szingli vagyok. A legtöbben a közösségi oldalakon írnak nekem. Én ebben régimódi vagyok, azt szeretem, ha egy férfi kezdeményez, én nem írok rá senkire. De szinte kizártnak tartom, hogy így találjak párt. A netes ismerkedés nehéz ügy, ebben is a hagyományos módszert kedvelem, a való életben szeretném megismerni azt a fiút, akivel majd esetleg járni fogok. Szórakozóhelyeken sem ismerkednék, ott ugyanis főleg korombeliek vannak, és régóta úgy érzem, hogy érettebb vagyok a korosztályomnál, a velem egyidős fiúkkal nem azonos az érdeklődési köröm” – fejtegette Léna.

„Mindent lát, és ő vezet az utamon”

Most közösségi oldalán azt is elárulta, korábbi sikereken felbuzdulva, már el is készült az új dala:

„Jönni fog új dal, már készen van. De még nem tudom pontosan, hogy mikor jön ki. Szerintem október elején” – ígérte a rajongóinak, akik arról is kérdezték, hisz-e a túlvilágban, érzi-e édesapja jelenlétét.

„Biztos vagyok benne, hogy mindent lát, és ő vezet az utamon” – válaszolt a nemrég a Hal a tortán című műsorban ügyeskedő Léna.