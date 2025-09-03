Sosem látott szentély: Kóbor Léna megmutatta János hangstúdióját – Ez az igazi Omega örökség

A Hal a tortán eheti epizódjai elképesztően izgalmas pillanatokat tartogatnak a nézők számára, ugyanis ezúttal olyan sztárcsemetéké a főszerep, akik mindezidáig nem ismerték egymást személyesen, csak hírből. A hírességek híres gyerekei ezúttal főzési tudásukat mutathatják meg a nagyvilágnak és egymásnak. Fekete Miki, Kóbor Léna, Kárpáti Rebeka, Nagy Hunor és Kerényi Miklós Máté kifejezetten egyedi csapatot alkot.

A Hal a tortán új epizódjában Kóbor Léna megmutatta édesapja otthoni hangstúdióját (Fotó: Szabolcs László)

Hal a Tortán: Kóbor János emléke is felelevenedik

A keddi epizódban Kóbor János lánya próbálta lenyűgözni vacsora vendégeit, ami nagyon úgy tűnik, hogy már viszonylag az elején sikerül is neki. A szívélyes fogadtatás után nem sokkal Léna körbevezette a többieket a házban, ahol születése óta él és többek között megmutatta édesapja szentélyét is.

Mivel az eheti tematika a híres szülők köré épül, ezért szerettem volna megmutatni a ház legkülönlegesebb pontját, apukám itthoni stúdióját

– vallotta a fiatal lány. A pillanat természetesen mindenki számára megható és egyben lenyűgöző volt, eleinte szinte meg sem tudtak szólalni a megtiszteltetéstől.

„Az volt az érzésem, mintha János még tegnap is itt járt volna, ott volt a szemüvege a zongorán, mintha el se ment volna” – árulta el Nagy Hunor.

Kóbor János otthoni hangstúdiójában mindent eredeti állapotában hagyott meg a család (Fotó: TV2)

Mindent úgy hagytunk, ahogy volt, az összes kis gépet, lemezt, fotókat. Van egyébként egy sarok, ahol nagyon szerettem lenni, amikor pöttöm voltam, ez a sarok volt a kedvencem. Ő itt írta a dalokat, nem zavarta, hogy itt vagyok

– avatta be Léna a többieket a múlt rejtelmeibe. Kiskero szerint nagyon érdekes tapasztalás volt ott állni abban a szobában.

„Egy rockzenészről beszélgetünk, de Lénától egy apát kapunk.”

Kóbor Léna elárulta, hogy édesapja egyetlen dolgot nem engedett a családjának soha, hogy azt hallgassák, ahogy ő otthon énekel. „Ha itthon vett fel egy dalt, akkor nekünk el kellett menni itthonról. Volt egy rituálé, hogy utána meg mindig beültünk és meghallgattuk, amikor elkészült.”

Kóbor Léna édesapja nyomdokaiba léphet, második dalán dolgozik (Fotó: Tv2)

Kóbor Léna dala is megszólalt

Az Omega néhai frontemberének lánya szintén elindította már zenei karrierjét, első száma nemrég debütált, második dala pedig – mint kiderült – épp készülőben van. „Hadas Alfréddal írtam az első dalomat, akivel már egy éve együtt dolgozom, a másodikat még nem fejeztem be.” Az egyébként kellemesen eltöltött vacsora után a vendégeknek Léna első verzéjét kellett elrappelniük, amitől eleinte némileg ódzkodtak ugyan, de az este végül fantasztikusra sikeredett.