Összeszorul a szív: az Omega együttes újra fekete-fehér fotót osztott meg

Talán nem túlzás azt állítani, nem telik el úgy nap, hogy az Omega zenekar tagjai ne emlékeznének vissza a legendás énekesre, Kóbor János Meckyre. A mai nap különösen nehéz a zenekar, a rajongók, és persze a csupa szív zenész családja számára. Három éve ezen a napon, 78 éves korában hunyt el a zenész.

Három éve már, hogy Kóbor János Mecky örökre elaludt (Fotó: Máté Krisztián)

Meghatóan emlékeztek meg Kóbor János halála évfordulójáról

A zenekar megható módon emlékezett meg a frontemberről a szomorú évfordulón:

„Mikuláskor akaratlanul is szomorú emlékek törnek fel, hiszen azon a napon ment el Mecky. Ha esetleg addig nem akartuk volna elfogadni, hogy már Laci pontot tett az Omega aktív történetére, amit Misi sietett megerősíteni, végképp szertefoszlottak a halványuló lehetőségek. Az egyik kábulatból a másikba estünk egy év alatt, de az évfordulók alig három hétbe zsúfolódtak” – utaltak a 2020. november 18-án elhunyt Benkő Lászlóra és ugyanazon év november 21-én elhunyt Mihály Tamásra is.

Lánya viszi tovább az emlékét

Kóbor János és felesége, Zsóka lánya, Kóbor Léna még csak 17 éves, máris óriási sikereket ér el a színpadon. Az Omega-slágerekből építkező Gyöngyhajú lány balladája című musical főszereplőjeként már több teltházas előadást tudhat maga mögött, és a jövőjét abszolút a színpadon, előadóként képzeli el.

„Pici korom óta kívülről fújom az Omega-dalokat, ezeken nőttem fel. Amikor az ő számait éneklem, melegség önti el a szívemet. Megpróbálok az ő nyomdokaiba lépni, és megmutatni az Omega zenéjét mindenkinek. Egyfajta küldetésemnek érzem, hogy a fiatalabb korosztály is megszeresse őket” – magyarázta a lány év elején a hot! magazinnak, Zsóka pedig hozzátette:

„Olyan, mintha együtt örülne velünk a sikereinknek, és ez az érzés sokat segít nekünk. Ő mindig is velünk lesz. Ahogyan telik az idő, az első időszak mardosó fájdalma tompán sajgó emlékké változott, és ez lehetővé teszi azt, hogy szép emlékek és vicces történetek is eszünkbe jussanak róla. A legjobban az fáj, hogy gyakran mondanám neki, hogy »Nézd, Angyalom, milyen fantasztikus lányunk van!«, de rádöbbenek, hogy már nincs mellettem.”