Cristiano Ronaldo és Kárpáti Rebeka exe sem sajnálta a pénzt gyémántra: ezek a legkülönlegesebb eljegyzési gyűrűk a sztárvilágból

Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez már közel egy évtizede egy párt alkotnak, sőt közös családjuk is van, hiszen közös lányukon kívül a modell sajátjaként szereti és neveli a focista három másik gyermekét is. És bár a lánykérésre csak most került sor, a portugál világsztár egy hatalmas, méregdrága gyémántgyűrűvel igyekezett kárpótolni kedvesét a várakozásért. A szakértők szerint az ékszer a világ egyik legimpozánsabb darabja, ami közel 500 millió forintot érhet.

Hatalmas gyémánttal lepte meg szerelmét Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez gyűrűje vakítóan ragyog (Fotó: AFP)

Cristiano Ronaldo gyémántgyűrűjének aligha van párja

Ezt az eljegyzési ajándékot persze szinte lehetetlen felülmúlni, de azért akad jó néhány magyar és külföldi sztár, aki szintén kitett magáért. Mutatjuk ezeket a különleges darabokat.

Curtis ugyan nem a gyémánt méretével és árával, sokkal inkább a gyűrű személyes mivoltával tűnik ki a vőlegények közül, ugyanis, mint kiderült, a rapper egyedileg tervezte. A gyönyörű darab, amit egy privát ékszerész készített meg is hozta az eredményét, ugyanis nem csak, hogy Judie igent mondott, de azóta már össze is házasodtak. Ráadásul az ékszer tökéletesen passzol Curtis és Barnai Judit karikagyűrűihez is.

Még Kárpáti Rebeka milliárdos exe sem közelítette meg Cristiano Ronaldót

A színésznőt tavaly év elején jegyezte el egykori szerelme, a Tiltott Csíki sör tulajdonosa, Lénárd András, akinek, mint tudjuk nem üres a zsebe. Kárpáti Rebeka exe egy rózsaarany foglalatú, hatalmas kerek gyémánttal díszített darabot ajándékozott kedvesének, de úgy tűnik, ez sem volt elég, ahhoz hogy a kapcsolatuk tartós legyen. A lánykérés után nem sokkal ugyanis szakítottak.

Kárpáti Rebeka és Lénárd András eljegyzésétől mindenkinek leesett az álla, a gyűrűt látva nem is csoda (Fotó: Mediaworks)

Krausz Gábor menyasszonya sem panaszkodhat

A Dancing with the Stars álompárja januárban jegyezte el egymást a mesés Maldív-szigeteken, amihez fényűző gyűrű is dukált. Krausz Gábor Mikes Anna kezét egy négyszögletes, sötétkék gyémántos, apró kövekkel körberakott darabbal kérte meg, ami ráadásul egy antik darab, és valószínűleg több millió forintot ér.

Machine Gun Kelly tüskés gyűrűvel lepte meg Megan Foxot

Az egykori sztárpár jól ismert különc stílusáról, így cseppet sem meglepő, hogy a zenész egy nem mindennapi gyűrűt választott menyasszonyának. A hatalmas gyémántokkal díszített, két darabból összefonódó ékszer belül apró tövisekkel van ellátva, ami azt a célt szolgálta, hogy a sztáranyukának fájdalmas legyen, ha le akarja venni. De úgy tűnik, ez sem volt elég ahhoz, hogy megmaradjon a szerelem, hiszen azóta szakítottak.

