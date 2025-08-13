Hihetetlen! Pocsolyavízzel élte túl a vadont egy férfi

Igazi túlélőtörténet játszódott le Kanadában, ahol egy férfi több mint egy hétig küzdött az életéért a vadonban, minimális erőforrásokra hagyatkozva.

A vadonban mindössze Fotó: Unsplash.com / Képünk illusztráció

A vadon 9 napig tartotta fogva

Andrew Barber, 39 éves férfi, kilenc nappal eltűnése után került elő, miután egy rendőrségi helikopter augusztus 8-án, pénteken felfedezte a teherautóját egy távoli területen, McLeese Lake-től északra, Brit Columbia tartományban. A jármű közelében Barber sáros és faágakból készített menedéket épített, és kövekből, valamint sárból kirakta a „Help” (Segítség) feliratot – számolt be róla a BBC és a Vancouver Island Free Daily. „Több mint egy hét a vadonban, és ma a levegőből végzett keresés során élve megtaláltuk” – írta a Facebookon a Quesnel Search & Rescue, a helyi önkéntes kutató-mentő szervezet. Hozzátették: az eredmény több száz órányi földi és légi kutatás, valamint minden elérhető eszköz és technológia összehangolt bevetésének köszönhető. - írja a People magazin.

Barbert rossz egészségi állapotban találták meg, ezért a williams lake-i Cariboo Memorial Kórházba szállították. „Sérülései voltak és súlyosan kiszáradt. Pont jókor találtunk rá – ha nem lelünk rá, nem tudom, lett volna-e ilyen kimenetele az ügynek” – mondta Brad McKinnon törzsőrmester. A rendőr elárulta, hogy Barber „szennyezett tóvizet szürcsölt” a túlélés érdekében. „Az emberi test sokáig kibírja étel nélkül, de víz nélkül egészen más a helyzet” – tette hozzá. A férfi bármit megevett, amit a természetben talált, és a ruháit fűvel tömte ki, hogy védekezzen a hideg és a nedvesség ellen – mesélte Bob Zimmerman, a Quesnel Search and Rescue elnöke és vezetője. „Már nehezen állt meg a lábán. Nem hiszem, hogy még 24 órát kibírt volna a megtalálásunk nélkül” – tette hozzá.

Egyelőre nem tudni, miért tartózkodott Barber a Cariboo-régió mocsaras, nehezen megközelíthető részén. Az viszont biztos, hogy a kórházból való kiengedése óta egész jól van.