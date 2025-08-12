RETRO RÁDIÓ

Meghalt a legendás újpesti labdarúgó

Gyászol az Újpest labdarúgócsapata: elhunyt Káposzta Benő

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.12. 15:48
Módosítva: 2025.08.12. 16:01
Káposzta Benő Újpest meghalt

Az Újpest és a magyar futball nagy ikonja, Káposzta Benő augusztus 11-én, 83 éves korában hunyt el egy budapesti kórházban. A lila-fehér klub legendája 19-szer húzhatta fel magára a címeres mezt a válogatott játékosaként. 

Káposzta Benő
Káposzta Benő 83 éves korában halt meg – Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Káposzta Benő Újpesten lett legenda

A korábbi kiváló hátvéd 1942. június 7-én született Budapesten, pályafutását a Budapesti Gyárépítők csapatában kezdte, majd 1959 nyarán igazolt az Újpesti Dózsához.

1959 és 1974 között 259 élvonalbeli bajnoki játszmán szerepelt lila-fehérben, és hét gólt szerzett. Hatszoros magyar bajnok, négyszeres ezüst- és kétszeres bronzérmes volt, valamint kétszer is megszerezte a Magyar Népköztársasági Kupát. A válogatottban 1966 és 1969 között 19 mérkőzésen lépett pályára, és tagja volt az 1966-os angliai világbajnokság negyeddöntős csapatának.

Felesége, Schlégl Gyöngyi röplabdázóként szintén hatszoros bajnok lett Újpest színeiben. A klub Káposzta Benőt saját halottjának tekinti, emlékét örökre megőrzi – írta a Bors.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu