Ana María Orozco: „A lányaim neveléséhez Betty adta az inspirációt!”

Igazi világsztár érkezett a TV2 stúdiójába. Ana María Orozco először járt hazánkban, ahol életre szóló élményeket szerzett.

Létrehozva: 2026.03.02. 13:00
Módosítva: 2026.03.02. 14:55
Budapestre látogatott a 2000-es évek egyik sikersorozata, a Betty, a csúnya lány főszereplője, Ana María Orozco. A gyönyörű színésznő kész tervvel érkezett hazánk fővárosába, hiszen most először csodálhatta meg Magyarország ikonikus helyszíneit.

Ana María Orozco: „Én sem tudok énekelni!” Fotó: Mediaworks/Hot! magazin/Bánkúti Sándor

A Nagy Duett előtt még nagyon keveset láttam a fővárosból, de amit igen, az csodálatos volt! Sétáltam már Budapest belvárosban, ami nagyon gyönyörű – kezdte a Hot!-nak a színésznő. – Mindenképpen szeretném látni a Lánchidat, de a többi hídra is kíváncsi vagyok. Ezenfelül az Országházat, a Dunát, a budai Várat, a Dohány utcai zsinagógát és úgy általában Budapest egész látképét szeretném megnézni. Viszont bevallom, legjobban Sisi királyné szobra érdekel. A magyar konyháról is sokat hallottam már, a kürtőskalácsot és egy jó pörköltet nagyon szívesen megkóstolnék!” – mesélte el a színésznő. 

„Bettyben van egy kicsi belőlem is”

Ana María neve mára szinte elválaszthatatlanul összeforrt a Betty, a csúnya lány főhősével, ám a színésznőről aligha a „csúnya” jelző lenne az, ami először eszünkbe jutna, hiszen ma is gyönyörű.

Bettyben van egy kicsi belőlem is. Jól éreztem magam ebben a szerepben. Soha nem úgy gondoltam rá, hogy milyen csúnya vagy hogyan néz ki; inkább a belső tulajdonságaira koncentráltam. Kicsit szégyenlős, visszahúzódó és önbizalom-hiányos karakter, de eközben volt benne egyfajta biztonság és intelligencia is, amik végül legyőzték a rossz érzéseit. A lányaim neveléséhez Betty adta az inspirációt! Nekik is azt tanítom, hogy ne csak a külsőségekre figyeljenek, hanem a belső értékeikre is, mert azok sokkal fontosabbak – árulta el az édesanya.

Imádta Betty a csúny lány karakterét Fotó: Getty Images/Hot! magazin

Ana María Orozco saját bevallása szerint nem tud énekelni

Ana María a TV2 sikerműsora, A Nagy Duett első élő adásában vendégeskedett, ő volt az ötödik zsűritag. A műsor előtt izgatottan készült erre a feladatra.

Szerintem ez egy nagyon jó műsor, látványos, szórakoztató, és egyébként nagyon érdekes is, hiszen a párosok egyik tagja nem énekes. Mivel én sem tudok énekelni, így együttérzek azokkal, akik szintén nem ebben a műfajban jeleskednek. Nem hiszem, hogy szigorú zsűritag vagyok, sokkal inkább a produkciókba fektetett munkát igyekszem értékelni” – mondta a kolumbiai színésznő.

Ana María Orozco nem az első külföldi sztárvendég a TV2 műsoraiban! Korábban a Dancing with the Stars adásaiban megjelent Gabriella Spanic és Facundo Arana, de a Sztárban Sztár All Starsban vendégeskedett Natalia Oreiro is Fotó: Hot! magazin/TV2

Bejött neki Stohl András

A műsorban Stohl András különleges benyomást tett Ana Maríára! A színésznő szó szerint lovagnak nevezte ítésztársát, de A Nagy Ő eseményeivel is tisztában volt, hiszen gratulált a színésznek a párválasztáshoz.

További érdekes sztártörténeteket olvashat a friss Hot! magazinban Fotó: Hot! magazin

 

 

