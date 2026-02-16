RETRO RÁDIÓ

Ana María Orozco így vélekedik Stohl Andrásról

Különleges vendég érkezett a sikerműsor első adásába. Ana María Orozco nem rejtette véka alá a véleményét a Nagy Duett stúdiójában.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 13:45
tv2 nagy duett stohl andrás ana maría orozco

Az idén 10 éves Izaura tévé alkalmából, nem mindennapi vendég érkezett a Nagy Duett zsűriszékébe. Ana María Orozcot hatalmas tapsvihar kísérte, miközben flitteres, testhezálló ruhájában megérkezett a Tv2 stúdiójába. A Betty, a csúnya lányból ismert színésznő székéhez érve azonnal elmondta véleményt az idei évi Nagy Ő-ről, vagyis Stohl Andrásról. 

Ana María Orozco volt a Nagy Duett vendégzsűrije
Ana María Orozco volt a Nagy Duett vendégzsűrije Fotó: Mediaworks

Ana María Orozco a Nagy Duett zsűriszékében elmondta mit gondol Stohl Andrásról

Ana María Orozco először járt a fővárosunkba, de Stohl András azonnal lenyűgözte őt. Ugyanis a színész rögtön a segítségére sietett és a kezét nyújtva segítette le a színpadról, majd a helyére is kísérte a kolumbiai színésznőt.

Micsoda lovag András köszönöm szépen

- mondta a színésznő.

Ana María Orozco hozzátette, hogy természetesen mindenki nagyon kedvesen fogadta őt, és mindegyik férfi zsűritag és Till Attila is egy lovagként viselkedett vele, de Stohl András mégis csak kiemelkedik a többiek közül.

 

 

 

 

