Ana María Orozco így vélekedik Stohl Andrásról
Különleges vendég érkezett a sikerműsor első adásába. Ana María Orozco nem rejtette véka alá a véleményét a Nagy Duett stúdiójában.
Az idén 10 éves Izaura tévé alkalmából, nem mindennapi vendég érkezett a Nagy Duett zsűriszékébe. Ana María Orozcot hatalmas tapsvihar kísérte, miközben flitteres, testhezálló ruhájában megérkezett a Tv2 stúdiójába. A Betty, a csúnya lányból ismert színésznő székéhez érve azonnal elmondta véleményt az idei évi Nagy Ő-ről, vagyis Stohl Andrásról.
Ana María Orozco a Nagy Duett zsűriszékében elmondta mit gondol Stohl Andrásról
Ana María Orozco először járt a fővárosunkba, de Stohl András azonnal lenyűgözte őt. Ugyanis a színész rögtön a segítségére sietett és a kezét nyújtva segítette le a színpadról, majd a helyére is kísérte a kolumbiai színésznőt.
Micsoda lovag András köszönöm szépen
- mondta a színésznő.
Ana María Orozco hozzátette, hogy természetesen mindenki nagyon kedvesen fogadta őt, és mindegyik férfi zsűritag és Till Attila is egy lovagként viselkedett vele, de Stohl András mégis csak kiemelkedik a többiek közül.
