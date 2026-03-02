Drónok, rakéták, megtorlás: mi vezetett az új közel-keleti háborúhoz?

Ráadásul az USA évtizedek óta riválisként tekint Iránra, különösen az iráni atomprogram, a regionális befolyás és az Irán által támogatott fegyveres csoportok miatt. Ezért március elsején megölték Irán vezetőjét, akit Donald Trump „nyomorult és aljas embernek” nevezett, akinek kezéhez amerikaiak és sok más ártatlan ember vére tapad. Ezután az Amerikai Egyesült Államok elnöke közölte, hogy Iránban már több száz célpontot eltaláltak, és kilenc iráni hajót megsemmisítettek. Ezt a missziót pedig addig folytatják, amíg az USA összes célkitűzése teljesül.

A Dubajt ért támadások oka

Az Egyesült Arab Emírségek azért vált iráni célponttá, mert az ország az Egyesült Államok egyik fontos regionális partnere, és amerikai biztonsági garanciákat élvez, valamint katonai jelenlétnek is teret ad. Irán ezt közvetett megtorlási eszköznek tekinti az Egyesült Államok és Izrael elleni fellépése miatt, mivel az Emírségek és a többi Öböl menti állam stratégiai együttműködésben áll Washingtonnal, Irán úgy számol, hogy a térség amerikai infrastruktúrájának és partnereinek fenyegetésével tud nyomást gyakorolni.

Irán célja elsősorban nem az, hogy teljes pusztítást végezzen, hanem a destabilizáció és az elrettentés. Ezzel ugyanis Irán azt üzeni, hogy ha folytatódnak az ellene irányuló katonai műveletek, akkor az egész öböl térsége elveszítheti viszonylagos biztonságát és gazdasági stabilitását. Ezzel Teherán arra próbálja kényszeríteni az érintett államokat, hogy mérséklő szerepet vállaljanak, vagy legalább gondolják újra, milyen mértékben támogatják az amerikai–izraeli lépéseket.