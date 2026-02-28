Iráni háború: magyarok is vannak a frontvonalban, rakéták Dubajban és Dohában
Az iráni háború több országban érezteti a hatását, ugyanis a támadásra válaszul amerikai bázisokat támadnak.
Szombaton összehangolt izraeli–amerikai csapás érte Iránt, amelyre Teherán ballisztikus rakétákkal válaszolt. A támadások nyomán háborús helyzet alakult ki az egész közel-keleti térségben: Dubajban, Dohában és Abu-Dzabiban is robbanásokat hallottak, a légvédelem több rakétát megsemmisített. Az iráni háború magyarokat is közvetlenül érint: az Öböl-menti országokban élők a közösségi oldalakon számolnak be a történtekről, míg két magyar futballista Iránban és Izraelben várja feszült figyelemmel a fejleményeket – írja a Bors.
A hírek szerint Izrael és az Egyesült Államok összehangolt támadást indított Irán ellen, amelyre Teherán ballisztikus rakétákkal reagált. A célpontok között nemcsak Izrael, hanem több olyan ország is szerepel, ahol amerikai katonai jelenlét van.
Rakétákról és becsapódásokról számoltak be:
- Dubaj
- Doha
- Abu-Dhabi
- Manama
- Jordánia
Irán egyelőre nem hátrált meg, és több szomszédos országban található amerikai bázis is célkeresztbe került.
Az Öböl-menti országokban élő magyarok a közösségi oldalakon osztják meg élményeiket.
Abu-Dzabiban hallottuk a robbanásokat
– írta egy ott élő magyar, amit többen is megerősítettek.
Mi három robbanást hallottunk
– számolt be egy másik hozzászóló.
Dubajból is érkeztek beszámolók:
Két robbanás volt nemrég, és látni lehetett, ahogy a légvédelem leszedte a rakétákat.
Dohát és Abu-Dhabit találat is érte a jelentések szerint. A helyzet rendkívül feszült, a légvédelem folyamatos készültségben van.
A konfliktus a magyar sportéletet is elérte. Az alig egy hónapja az iráni Perszepolisz FC csapatához szerződött Gera Dániel Teheránban tartózkodik. Eközben Koszta Márk az izraeli Hapoel Petah Tikva játékosaként követi az eseményeket. A két labdarúgó ügyeit képviselő korábbi NB I-es kapus, Ivan Rados a Nemzeti Sportnak elmondta:
Koszta Márkkal és Gera Dániellel is beszéltem ma. Mind a ketten kaptak már értesítést a bombázásokról. Nincs pánik, de bizonytalan a helyzet.
Szijjártó Péter közösségi oldalán reagált a történtekre. Mint írta, az Irán elleni izraeli csapások komoly válaszreakciókat váltottak ki, és háborús körülmények kezdenek eluralkodni a térségben.
A külgazdasági és külügyminiszter:
- folyamatos munkavégzést rendelt el a térség nagykövetségein és konzulátusain
- állandó ügyeletet vezetett be
- arra kérte a térségben tartózkodó magyarokat, hogy haladéktalanul regisztráljanak konzuli védelemre
- az utazni készülőket pedig arra kérte, hogy halasszák el az útjukat.
A konfliktus a légi közlekedést is megbénítja. S. Krisztián a Borsnak elmondta: üzleti útra indult volna Indonéziába, dubaji átszállással, ám szombat délelőtt értesítést kapott, hogy a Flydubai járata nem indul.
Egyszer ingyenesen áttették a jegyeket vasárnapra, de azt mondták, ha a holnapi járat sem indul, nem biztos, hogy visszakapom a pénzem, mert a háború és a földrengés olyan kategória, amiért nem jár visszatérítés
– mondta.
Az iráni háború ide kattintva élőben követhető:
