Iráni háború: magyarok is vannak a frontvonalban, rakéták Dubajban és Dohában

Szombaton összehangolt izraeli–amerikai csapás érte Iránt, amelyre Teherán ballisztikus rakétákkal válaszolt. A támadások nyomán háborús helyzet alakult ki az egész közel-keleti térségben: Dubajban, Dohában és Abu-Dzabiban is robbanásokat hallottak, a légvédelem több rakétát megsemmisített. Az iráni háború magyarokat is közvetlenül érint: az Öböl-menti országokban élők a közösségi oldalakon számolnak be a történtekről, míg két magyar futballista Iránban és Izraelben várja feszült figyelemmel a fejleményeket – írja a Bors.

Teheránban több robbanás történt február 28-án, az iráni háború sok országra hatással van / Forrás: AFP

A hírek szerint Izrael és az Egyesült Államok összehangolt támadást indított Irán ellen, amelyre Teherán ballisztikus rakétákkal reagált. A célpontok között nemcsak Izrael, hanem több olyan ország is szerepel, ahol amerikai katonai jelenlét van.

Rakétákról és becsapódásokról számoltak be:

Dubaj

Doha

Abu-Dhabi

Manama

Jordánia

Irán egyelőre nem hátrált meg, és több szomszédos országban található amerikai bázis is célkeresztbe került.

Az Öböl-menti országokban élő magyarok a közösségi oldalakon osztják meg élményeiket.

Abu-Dzabiban hallottuk a robbanásokat

– írta egy ott élő magyar, amit többen is megerősítettek.

Mi három robbanást hallottunk

– számolt be egy másik hozzászóló.

Dubajból is érkeztek beszámolók:

Két robbanás volt nemrég, és látni lehetett, ahogy a légvédelem leszedte a rakétákat.





Dohát és Abu-Dhabit találat is érte a jelentések szerint. A helyzet rendkívül feszült, a légvédelem folyamatos készültségben van.

A konfliktus a magyar sportéletet is elérte. Az alig egy hónapja az iráni Perszepolisz FC csapatához szerződött Gera Dániel Teheránban tartózkodik. Eközben Koszta Márk az izraeli Hapoel Petah Tikva játékosaként követi az eseményeket. A két labdarúgó ügyeit képviselő korábbi NB I-es kapus, Ivan Rados a Nemzeti Sportnak elmondta:

Koszta Márkkal és Gera Dániellel is beszéltem ma. Mind a ketten kaptak már értesítést a bombázásokról. Nincs pánik, de bizonytalan a helyzet.

Szijjártó Péter közösségi oldalán reagált a történtekre. Mint írta, az Irán elleni izraeli csapások komoly válaszreakciókat váltottak ki, és háborús körülmények kezdenek eluralkodni a térségben.