Robbanások rázták meg az országot: Izrael megtámadta Iránt - Videó
Izrael védelmi minisztere szerint "megelőző" támadást indítottak Irán ellen.
A Magyar Nemzet írja, hogy az izraeli védelmi miniszter, Israel Katz rendkívüli állapotot hirdetett Izraelben, ugyanis az Irán elleni "megelőző" támadás után számítanak a megtorló csapásokra. Arról számot be az iráni média, hogy Teheránban három robbanást lehetett hallani. A Fars hírügynökség azt közölte, hogy több rakétát lőttek ki az iráni főváros Republic negyedére.
Videó is készült a támadások után a hatalmas füstfelhőről:
