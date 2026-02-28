Robbanások rázták meg az országot: Izrael megtámadta Iránt - Videó

A Magyar Nemzet írja, hogy az izraeli védelmi miniszter, Israel Katz rendkívüli állapotot hirdetett Izraelben, ugyanis az Irán elleni "megelőző" támadás után számítanak a megtorló csapásokra. Arról számot be az iráni média, hogy Teheránban három robbanást lehetett hallani. A Fars hírügynökség azt közölte, hogy több rakétát lőttek ki az iráni főváros Republic negyedére.

Fotó: AFP

Videó is készült a támadások után a hatalmas füstfelhőről: